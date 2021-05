"Mozaīkas pārstāvji pauž, ka šāda stagnācija skaidri parāda sistemātisku LGBT tiesību ignorēšanu un norāda, ka nepieciešams virzīties pretī visu Latvijas iedzīvotāju iekļaujošai politikai.

"Rainbow Europe" ikgadējo pārskatu veido Eiropas lielākā LGBTI tiesību aizsardzības organizācija "ILGA-Europe", novērtējot valsts likumiskos un politiskos apstākļus 6 kategorijās, kas tieši ietekmē minoritāšu dzīves kvalitāti: vienlīdzība un antidiskriminācija, ģimeņu aizsardzība, naida noziegumi un naida runa, likumīga dzimuma atzīšana un ķermeņa neaizskaramība, pilsoniskās sabiedrības telpa un attieksme pret patvēruma meklētājiem.

Latvija šodien publicētajā pārskatā saņēmusi 17% novērtējumu. Sliktāk ir tikai 8 Eiropas valstīs: Sanmarīno (13%), Polijā (13%), Baltkrievijā (12%), Monako (11%), Krievijā (10%), Armēnijā (8%), Turcijā (4%) un Azerbaidžānā (2%). Augstāko vērtējumu ieguvusi Malta (94%), Beļģija (74%), Luksemburga (71%), Portugāle (67%) un Norvēģija (67%).

"Covid-19 pandēmijas ietekmē redzams, ka Latvijā pastāv neiecietības krīze, kas ievērojami ietekmējusi visu cilvēku, tai skaitā LGBTI cilvēku dzīves kvalitāti. 2019. un 2020. gadā naida runas, kas vērsta pret LGBTI pārstāvjiem, monitoringā katru gadu tika konstatēti 500 gadījumi, savukārt konkrētā laika posmā Valsts policijā šajā kontekstā iesniegti 32 iesniegumi, no kuriem tikai deviņos gadījumos sākts kriminālprocess un vairākos gadījumos esot saņemti absurdi pamatojumi kriminālprocesa sākšanas atteikumam. Šogad ir bijis liels ziņojumu skaita par naida runas pret LGBTI kopienu pieaugums - līdz marta beigām saņemti 700 ziņojumi. Vienlaikus LGBTI kopiena nav vienīgā, kas cieš no aizspriedumiem un naida runas, Latvijā joprojām ir izplatīts antisemītisms, rasisms, romufobija un nepatika pret patvēruma meklētājiem. Likumdevējam un izpildvarai vajadzētu to ņemt vērā un risināt," norāda "Mozaīkas" valdes loceklis Kaspars Zālītis.

Apvienībā atgādina, ka kopš 2020. gada rudens Satversmes tiesa divos spriedumos likumdevējam norādījusi uz nepietiekamo valsts aizsardzību viendzimuma ģimenēm. "Lai gan pēdējo gadu laikā, sabiedrībai kļūstot atvērtākai un tolerantākai, panākts ievērojams progress, atsevišķu politisko spēku un to līderu aizspriedumos balstītā retorika un mēģinājumi grozīt Satversmi, izslēdzot no tās viendzimuma ģimenes, joprojām neatlaidīgi cenšas Latvijas iedzīvotājos veicināt noraidošu attieksmi," pauž "Mozaīkas" pārstāvji.

"Latvijas lielākā vērtība ir cilvēks – neatkarīgi no seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes, etniskās piederības. Tas mūsu politiķiem ir jāapzinās un jāpārstāj veidot vidi, kurā kāds ir vērtīgāks par citu. Mēs vēlamies būt valsts, kurā ikviens var realizēt savu potenciālu, sniedzot ieguldījumu sabiedrības kopējā attīstībā. Rietumeiropas prakse rāda, ka iekļaujošāka likumdošana dod iespēju radīt daudz iekļaujošāku sabiedrību. Ir laiks mainīties un ieņemt progresīvu kursu, esot vienotiem, nevis sašķeltiem," norāda Zālītis.

Zālītis informē, ka šodien, 17. maijā, pie vairākām vēstniecībām un uzņēmumiem Rīgā tiek pacelti varavīksnes karogi. Tāpat ik vienam ir iespēja pievienoties visu laiku lielākā virtuālā varavīksnes karoga pacelšanā, katrs sev un pasaulei parādot, ka Latvija nav nācija, kuras pamatā ir diskriminācija. Mēs esam sirds un mīlestības nācija.

"Mozaīka" aicina ikvienu kopienas pārstāvi un atbalstītāju doties uz milestibasnacija.lv un pacelt savu digitālo karogu, lai tas plīvo par vienlīdzību.