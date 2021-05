Pieaudzis Covid-19 pacientu skaits slimnīcās

No visiem slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 597 ir ar vidēji smagu, bet 71 - ar smagu slimības gaitu. Līdz ar to patlaban smaga slimības gaita ir 10,6% stacionēto Covid-19 slimnieku.

Līdz šim kopumā no Latvijas ārstniecības iestādēm izrakstīti 12 597 Covid-19 pacienti.

Jau ziņots, ka sestdien Latvijā atklāts 381 jauns Covid-19 gadījums un deviņi sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju šobrīd ir 431,3 gadījumi, un šis rādītājs kopš vakardienas nav mainījies.

Diennakts laikā Latvijā veikti 5590 Covid-19 testi un pozitīvi no tiem bijuši 6,8%.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 127 978 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā atklāti 8228 Covid-19 gadījumi, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Sestdien ziņots par deviņu ar Covid-19 sasirgušo nāvi - divi cilvēki bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, trīs - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl divi - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 2266 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19.