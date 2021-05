Noskaidrots, kurā no Latvijas pašvaldībām ir vislielākais Covid-19 inficēto skaits

Aprēķini veikti, vadoties no Slimību profilakses un kontroles centra datiem par saslimšanas gadījumiem pašvaldībās un Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu pašvaldībās 2020.gadā pēc faktiskās dzīvesvietas.

Aknīstes novadā Covid-19 jau pārslimojuši vai šobrīd ar to turpina slimot 456 cilvēki, kas ir 18,1% no iedzīvotāju kopskaita - 2520 iedzīvotājiem. Tas ir ievērojami vairāk nekā pārējās Latvijas pašvaldībās, kur šis rādītājs ir robežās no 1,4% līdz 13%.

Aknīstei seko četras Latgales vietvaras. Aglonas novadā līdz šim inficējušies 13% iedzīvotāju, Daugavpilī - 11%, bet Rēzeknē un Varakļānu novadā - pa 10,7%.

Augstāks par 10% šis rādītājs ir vēl divās pašvaldībās - Ādažu un Balvu novadā. Tikmēr tieši 10% iedzīvotāju līdz šim inficējušies Preiļu novadā.

Savukārt vismazāk inficēto līdz šim bijis Alsungas novadā, kur uz 1268 iedzīvotājiem reģistrēti 18 Covid-19 gadījumi jeb 1,4% no kopskaita. Zemāks par 2% šis rādītājs ir vēl divās pašvaldībās - Naukšēnu novadā, kur inficējušies 1,8%, un Jaunpiebalgas novadā, kur saslimuši 1,9%.

Vēl virknē pašvaldību šis rādītājs nepārsniedz 3%. To vidū ir Mērsraga, Rucavas, Kandavas, Pārgaujas un Pāvilostas novads.

Tikmēr Rīgā uz 627 487 iedzīvotājiem līdz šim laboratoriski apstiprināti 44 086 Covid-19 gadījumi, kas ir 7% no iedzīvotāju kopskaita.