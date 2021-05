Latvija pietuvojas ES vidējiem vakcinācijas pret Covid-19 radītājiem

Pagājušajā nedēļā ECDC ziņoja, ka Latvijā pirmo devu saņēmuši 13,9% pieaugušo, bet šīs nedēļas ziņojumā šis rādītājs ir pieaudzis līdz 19,9%, kas ir par 8,7 procentpunktiem vairāk nekā Bulgārijā, kas aizvien ieņem pēdējo vietu ES.

Proporcionāli visvairāk pirmās vakcīnas devu izlietots Maltā, kur 54,9% pieaugušo populācijas jau ir saņēmuši pirmo devu, un Ungārijā, kur šis rādītājs ir 53,3%. Trešajā vietā atrodas Islande, kur šis rādītājs ir 49,7%.

Ceturtajā vietā atrodas Somija, kas patlaban ar pirmo devu savakcinējusi jau 43,4% pieaugušo populācijas.

Latvija šajā rādītājā sāk aizvien mazāk atpalikt no pārējām Baltijas valstīm, jo Lietuvā šis rādītājs nedēļas laikā pieaudzis no 29,6% līdz 33,2%, kamēr Igaunijā - no 31,3% līdz 34,6%.

Pēc otrās devas saņēmušo īpatsvara pret pieaugušo populāciju Latvija šobrīd dala pirmspēdējo vietu ar Bulgāriju - abās valstīs šis rādītājs ir 5,1%. Tikmēr pēdējā vietā atrodas Somija, kur otro vakcīnu saņēmuši 4,7% pieaugušo populācijas.

Baltijas kaimiņvalstīs šis rādītājs ir aptuveni trīs reizes augstāks - Lietuvā otro devu saņēmuši jau 16% pieaugušo, bet Igaunijā - 14,9%.

Visu ES un EEZ valstu vidū pirmās devas saņēmēju mediāna ir 34,2% pieaugušo populācijas, savukārt otrās devas mediāna - 13,3%.

ECDC analīzē izmantoti dati par vakcinētajiem virs 18 gadiem un attiecīgās valsts iedzīvotāju skaitu vecumā virs 18 gadiem. ECDC dati tiek apkopoti un ziņoti ar nelielu nobīdi, proti, ziņā izmantotie dati ir par laika periodu līdz 9.maijam.