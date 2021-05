Klajā nācis franču rakstnieka Greguāra Delakūra romāns - "Sieviete, kura nenovecoja"

Vieglu, poētisku un šarmantu, lielisku franču literatūras paraugu: te smalki, mūsdienīgi un kodolīgi tiek iztirzātas globālas problēmas un rasts cienīgs un intriģējošs atrisinājums.

Betija ir jauna un skaista sieviete, viņai ir jauks vīrs, mazs dēliņš un darbs, kas dara prieku. Rāma, izdevusies dzīve, kura pēc bērnības un jaunības pārdzīvojumiem beidzot rit patīkami un mierīgi. Kādā brīdī Betija pamana, ka nemainās. Seja ir jauna, gluda un mirdzoša, tajā nerodas grumbiņas nedz pēc trīsdesmitās, nedz četrdesmitās dzimšanas dienas. Brīnums! Tik lieliski! Viņa ir pārsteigta, bet ne pārāk. Klusi priecīga. Likteņa dāvanas taču jāpieņem tikpat rimti, kā likteņa triecienus, vai ne?

Laikam ritot, viņu uzmeklē arī aģenti, piedāvājot galvu reibinošas summas par dalību sejas krēmu reklāmās… Vārdu sakot, jaunībai arī lielākā vecumā ir savas labās puses. Taču dzīve nav tik vienkārša, kā gribētos, un par daudz ko tajā nākas maksāt. Turklāt cena var likties pārsteidzoši augsta. Vai arī nē – atkarīgs, kā uz to skatāmies. Mūžam jaunā Betija izmēģina vairākas jaunās dzīves piedāvātās iespējas, līdz atskārš, ko vēlas īstenībā…



“Satraucošs, fascinējošs romāns, kas vienlaikus ir gan reālistisks, gan nedaudz fantastisks. Reti nākas piedzīvot, ka rakstnieks tik īpatni uzbrūk mūžīgā skaistuma noslēpumam, kā to dara varenais Greguārs Delakūrs,” raksta “LeFigarolittéraire”.



Greguārs Delakūrs pats ir ilgus gadus strādājis reklāmas nozarē, uzturot mūsdienās tik populāro jaunības kultu un paplašinot tā radīto piedāvājumu. Romāns “Sieviete, kura nenovecoja” ir viņa pārdomas par to, kas ir patiesi svarīgs un kāpēc, viņa mierinājums un apsolījums mums visiem, kuri noveco un novecos. Himna cilvēkam un viņa patiesajām vajadzībām.



Greguārs Delakūrsir godalgots franču rakstnieks. Viņa sarakstītie romāni ir tulkoti un izdoti jau 35 valstīs, daudzās kļūstot par bestselleriem. "Sieviete, kura nenovecoja" ir pirmais G. Delakūra latviešu valodā izdotais darbs.



Pieejama arī e-grāmata.



No franču valodas tulkojusi Ilze Fogele.