Ļaundari, izmantojot dažādus krāpšanas veidus, turpina izkrāpt naudu no iedzīvotājiem

VP saņemta informācija no kāda liepājnieka par to, ka, izmantojot "DPD" viltus interneta vietni, viņam no bankas konta ir izkrāpti vairāk nekā 100 eiro. "Jau iepriekš esam informējuši par šāda veida krāpšanas gadījumiem un tas notiek šādi – persona atsūta viltus vietnes saiti, atdarinot "Omniva" vai "DPD" mājaslapu, ar aicinājumu tajā ievadīt bankas norēķinu kartes datus. Tādā veidā no bankas konta tiek izkrāpta nauda," informē likumsargi.

Policistu pārstāve Madara Šeršņova informē: "No kādas ventspilnieces esam saņēmuši informāciju, ka viņa kādā interneta vietnē, ar mērķi iegūt naudas līdzekļus, ievadīja savus bankas datus, kā rezultātā no viņas bankas konta uz nezināmas personas bankas kontu tika pārskaitīti vairāk nekā 600 eiro. Tāpat kāds ventspilnieks informēja policiju par to, ka viņš ir saņēmis īsziņā informāciju – linku it kā no savas bankas, kur aizpildījis visus datus un apstiprinājis, pēc tam konstatējot, ka no konta ir pazudusi nauda – 600 eiro."

Tāpat ir saņemti vairāki iesniegumi par to, ka personas, atsaucoties uz sludinājumiem par preču iegādi, pārskaitījuši naudu, taču preces nav saņēmuši, vai arī otrādāk – preces ir nosūtītas, bet nauda nav saņemta.

"Valsts policija aicina būt apdomīgiem un nesūtīt preci pirms nav saņemta garantija, ka tiks veikta apmaksa. Tas pats attiecas par samaksu pirms prece nav apskatīta. Lai nekļūtu par krāpnieku upuriem, aicinām izvēlēties drošāku apmaiņas veidu," saka likumsargi.

"Tāpat Valsts policija atgādina nekādā gadījumā neievadīt savus personīgos datus un bankas kontu datus saitēs, ko atsūtījuši svešinieki, pirms neesat pārliecinājušies par šo saišu patiesumu! Gadījumos, ja ir izkrāpti finanšu līdzekļi, aicinām nekavējoties par to ziņot savai bankai! Pēc tam jāvēršas policijā ar iesniegumu: elektroniski bez e-paraksta portālā www.latvija.lv vai elektroniski ar e-parakstu, sūtot iesniegumu uz pasts@vp.gov.lv. Plašāka informācija par to, kā ziņot policijai, atrodama Valsts policijas mājaslapā. Savukārt riska informāciju par dažādām aizdomīgām darbībām interneta vidē iespējams nosūtīt izskatīšanai policijai mobilajā lietotnē "Mana Drošība"," pauž Šeršņova.