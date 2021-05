Viņš pauda, ka pretējā gadījumā veidojas absurda situācija, kad vakcinēts Latvijas pilsonis drīkst bez ierobežojumiem ieceļot Igaunijā, bet atgriežoties cilvēkam jāiesniedz tests un jāatrodas pašizolācijā.

Linkaits pauda, ka līdzīga kārtība ir spēkā daudzviet Eiropā, piemēram, Dānijā, Polijā, Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā, kā arī tuvākajā laikā šādu kārtību plānots noteikt Austrijā. "Šāda regulējuma ieviešanu Latvijā nevajadzētu atlikt, ņemot vērā arī to, ka skaidra atvieglojumu kārtība būs papildu motivācija iedzīvotājiem vakcinēties," sacīja satiksmes ministrs.

Politiķis atzīmēja, ka vakcinēto personu bezierobežojumu iebraukšanas atļaušana atbilst Eiropas Komisijas 3.maijā publicētajām rekomendācijām attiecībā uz iebraukšanu no trešajām valstīm un nebūtisku ceļojumu ierobežojuma atcelšanu.

Pašizolācija pēc iebraukšanas Latvijā pašlaik nav jāievēro pēc atgriešanās no Lielbritānijas, Islandes un Vatikāna.

Pašizolācijas slieksnis Latvijā patlaban ir noteikts 50 Covid-19 gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju. Šis rādītājs Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstu vidū zemāks ir tikai Vatikānā, kur divās nedēļās nav konstatēti saslimšanas gadījumi, kā arī Islandē, kur kumulatīvais rādītājs ir 44,5. Tāpat šis rādītājs ir zemāks par 50 Lielbritānijā, kur tas ir 46,3.

Pašizolācija Latvijā jāievēro, atgriežoties no Igaunijas, Monako, Andoras, Čehijas, Slovēnijas, Spānijas, Slovākijas, Francijas, Zviedrijas, Maltas, Luksemburgas, Nīderlandes, Lietuvas, Itālijas, Beļģijas, Austrijas, Šveices, Polijas, Kipras, Rumānijas, Bulgārijas, Grieķijas, Vācijas, Horvātijas, Lihtenšteinas, Ungārijas, Dānijas, Somijas, Portugāles, Īrijas, Sanmarīno un Norvēģijas.

Attiecībā uz valstīm, kas ir ārpus ES un EEZ, pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Ruandas, Dienvidkorejas, Taizemes, Singapūras, Jaunzēlandes un Austrālijas. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.

Iebraucot Latvijā no citām sarakstos neminētām pasaules valstīm, ir jāievēro pašizolācija.