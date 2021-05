Kariņš: seniori būtu jāuzaicina uz konkrētu vietu un laiku vakcinēties

Tā premjers cita starpā atbildēja uz jautājumu, vai attiecībā uz senioru vakcinācijas paplašināšanu valsts varētu darīt vēl vairāk, piemēram, izmantot arī izbraukuma vakcinēšanas iespējas vai vēl biežāk rīkot izbraukumus uz reģioniem.

"Manuprāt, nepietiktu viņus [tikai] informēt, jo seniori būtu jāuzaicina uz konkrētu vietu un laiku vakcinēties," pauda Kariņš norādot, ka arī ir jāskaidro, kāpēc ir nepieciešams potēties.

Visvecākie cilvēki ir ar visaugstāko risku saslimt smagi un nonākt slimnīcā, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka šīs vecuma grupas iedzīvotāji turpina vakcinēties, sacīja premjers.

Viņš uzsvēra, ka labā ziņa ir, ka no cilvēkiem virs 70 gadu vecuma ir aizvien mazāk saslimšanas gadījumu salīdzinājumā ar valstī vidēji konstatēto saslimšanas līmeni. Vakcinācijas aptvere ir apmēram virs trešdaļas šajā vecuma grupā un senioru mazāka saslimstība liecina, ka vakcīnas strādā, uzsvēra valdības vadītājs.

Kariņš vēlreiz aicināja visus vecāku gadu gājuma cilvēkus pieteikties, aiziet vakcinēties, tāpat viņš mudināja bērnus domāt par saviem vecākiem un vecvecākiem, pastāstot viņiem, kādā veidā vakcīna var izglābt dzīvību.

Gan Kariņš, gan arī "Attīstībai/Par!" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Marija Golubeva vērsa uzmanību uz iespēju senioriem vakcinācijas centros no plkst.9 līdz 10 seniori vakcinēties pēc "brīvās rindas" principa jeb bez iepriekšēja pieraksta.

Golubeva uzsvēra, ka seniori ir un paliek prioritārā grupa, kurai pienākas vakcīnas. Viņa ļoti pozitīvi novērtēja to, ka aptuveni puse no visiem vakcinētajiem ir seniori. VM strādā ar ģimenes ārstiem, lai viņi aktīvāk aicina seniorus vakcinēties un no VM puses tiek domāts arī par citiem risinājumiem, kā vairāk iesaistīt seniorus vakcinēšanas procesā, pauda politiķe.