Šodien vairākās vietās Latvijā novērots ļoti straujš temperatūras kāpums.

Starptautiskajā lidostā "Rīga" gaisa temperatūra paaugstinājusies no -3 grādiem agrā svētdienas rītā līdz +22 grādiem pirmdienas pēcpusdienā, liecina meteoroloģiskā informācija.

Rīgas lidostā tika pārspēts 9.maija aukstuma rekords, bet līdz 10.maija karstuma rekordam ir tālu - 1981.gadā gaisa temperatūra galvaspilsētā pakāpās līdz +27,5 grādiem.

Līdzīgs gaisa temperatūras kāpums piedzīvots visā Latvijā. Tai skaitā Ventspils lidostā gaisa temperatūra paaugstinājusies no nulle grādiem svētdien īsi pēc pusnakts līdz +24 grādiem pirmdienas pēcpusdienā.

Sākot ar ceturtdienu, laikapstākļus ietekmēs ciklons un mākoņu dēļ dienas būs vēsākas, daudzviet līs, vietām iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss.

Pirmdien Rucavā ultravioletās radiācijas indekss pakāpies līdz 5,6 punktiem, kas uzskatāms par augstu līmeni, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Tuvākajos divos mēnešos gaidāms gada intensīvākais saules ultravioletais starojums. Tā intensitāti ietekmē ne tikai saules staru krišanas leņķis, kas vislielākais ir vasaras saulgriežos, bet arī ozona daudzums stratosfērā.

Līdz ar siltuma atnākšanu ozona slānis kļuvis plānāks, tādēļ šonedēļ zemi sasniedz lielāka ultravioletā radiācija.

No saules visvairāk jāsargājas laika periodā no plkst.12 līdz 15. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē.