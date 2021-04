Pavļuts: var novērot saslimstības pieaugumu, bet patlaban nav nepieciešams ieviest ļoti stingrus ierobežojumus

26.martā Ministru kabinets pieņēma zināšanai Krīzes vadības padomes sekretariāta izstrādātos kritērijus lokdauna ieviešanai gadījumā, ja būtiski pasliktināsies epidemioloģiskā situācija. Tā dēvētais "D+ koncepts" paredz ieviest lokdaunu, ja izpildās viens no vairākiem kritērijiem. Patlaban Latvija ir ļoti tuvu tam, lai izpildītos kritērijs par 14 dienu Covid-19 kumulatīvā gadījumu skaita uz 100 000 iedzīvotāju pieaugumu, proti, ja tas augtu par 20%, tad būtu jālemj par lokdaunu. Aplēses liecina, ka šis rādītājs patlaban ir nedaudz zem 20%.

Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs preses konferencē atzina, ka situācija ar saslimstības pieaugumu nav traktējama viennozīmīgi, ņemot vērā, ka Lieldienu laikā bija vērojams saslimstības kritums.

"Izlīdzinot laika periodu, var novērot ievērojamu saslimstības ar Covid-19 pieaugumu, bet tas nav tik straujš, kā izskatās," secināja eksperts, aicinot turpināt ievērot piesardzības pasākumus.

Pavļuts pievienojās minētajam un norādīja, ka līdz šim saslimstības rādītājos bija vērojama stagnācija, kas pēdējo dienu laikā ir pāraugusi lēnā kāpumā, vienlaikus ministrs uzsvēra, ka patlaban vēl nevar runāt par strauju saslimstības pieaugumu.

Pavļuts atzina, ka vēl nav iestājušies tādi apstākļi, kas mudinātu valdību lemt par "D+ koncepta" ieviešanu. Tajā pašā laikā ministrs uzsvēra, ka viņa nostāja paliek nemainīga - ja gadījumā piepildīsies kāds no kritērijiem, kas paredz nepieciešamību ieviest stingrākus ierobežojumus, ministrs aicinās valdību par tiem lemt.

Tāpat Pavļuts aicināja uzmanīgāk lietot tādus jēdzienus kā "lokdauns". "Šobrīd nav pamata runāt par automātisku lokdaunu. Bet, ja situācija pasliktināsies, valdībai būtu jālemj par nopietnāku pasākumu ieviešanu," sacīja Pavļuts.

Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti kopumā 696 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par septiņu sasirgušo nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Latvijas divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju pēdējās diennakts laikā ir pieaudzis no 419,9 līdz 422,7 gadījumiem. Pēdējā laikā zemākais šis rādītājs bija 7.aprīlī - 330,6, pēc tam rādītājs pieauga, bet aptuveni pēdējo nedēļu tas stagnēja līmenī nedaudz virs 400.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēti 117 795 inficēšanās ar Covid-19 gadījumi. Aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā reģistrēti 8064 Covid-19 gadījumi, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem Covid-19 slimniekiem viens cilvēks bijis vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl divi - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 2125 cilvēki, kas bija saslimuši ar Covid-19.

Diennakts laikā Latvijā veikts 18 021 Covid-19 tests, un pozitīvi no tiem bijuši 3,9%.