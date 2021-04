Visiem šo divu vilcienu maršrutu pasažieriem ieteicams novērot savu veselības stāvokli. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

SPKC ziņo, ka vilcienos Rīga-Jelgava un Jelgava-Rīga braucis Covid-19 inficētais

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 17. aprīlī braucis ar vilcienu Rīga – Jelgava (AS Pasažieru vilciens reisa nr. 6727), plkst. 14.35 no Rīgas līdz Jelgavai un atpakaļ ar vilcienu Jelgava – Rīga (AS Pasažieru vilciens reisa nr. 6740), plkst. 18.05 no Jelgavas līdz Rīgai. Inficētais pasažieris abos virzienos braucis 3. vagonā, portālu Jauns.lv informēja SPKC.