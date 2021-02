"Nebūs, kas strādā!" Friziere satraukusies, ka ierobežojumu laikā viņa būs pazaudējusi labus darbiniekus

Pati friziere-bārddzine ik pa laikam apgriež klientu matus arī ierobežojumu laikā un norāda, ka tā dara daudz nozares speciālistu: "Es teikšu godīgi un bez meliem. Man nav nekas slēpjams. Tas viss ir redzams gan televīzijā, gan ielās. Es turpinu darīt savu darbu pa kluso. Es slēpjos. Man jābūt tādam kā noziedzniekam. Sajūta, kā atgriežoties pagājušā gadsimta 30.gados, kad bija sausais laiks Amerikā - nedrīkstēja alkoholu lietot. Viņi tāpat vilka iekšā mucas un turpināja darīt to pašu. Arī tagad visi turpina darīt to pašu," friziere teica.

Kā vienīgo atšķirību viņa minēja to, ka patlaban neapkalpo desmit klientus dienā un nestrādā katru dienu, kā tas bija pirms pandēmijas. Tagad viņa strādā vienreiz vai divreiz nedēļā, aizbraucot uz mājām pie klientiem un dažkārt sapošot vairākus ģimenes locekļus.

"Es domāju, ka daudzi tā dara, lai gan saka, ka tā nedara. Muļķības! Daudzi dara! Daudzi ir apgriezti. Es vakar, braucot pēc kafijas, pavēroju cilvēkus. Redzu, ka cilvēks nāk svaigi apgriezts. Otrs cilvēks - arī svaigi apgriezts. Par ko mēs vispār varam runāt?"

Netic, ka visi politiķi griež matus paši!

Iepriekš friziere vērojusi vadošo politiķu griezumus, bet tagad cenšas nepievērsties politikai. Viņa saprot, ka politiķiem šobrīd nav viegli un viņi izjūt lielu spiedienu, taču netic, ka visiem augsta līmeņa politiķiem matus šajā laikā apgriež sievas vai to dara viņi paši.

Viņai pašai ierobežojumu laikā nācies pielabot vīriešu frizūras, kur iepriekš izpaudušās sievas. Protams, vīrietis nevēlas iet ārā no mājām ar šķību un robainu frizūru.

Ja griež mājās, tad ar matu mašīnu

Friziere novērojusi, ka daudz vīriešu arī pandēmijas ierobežojumu laikā ir uzticīgi saviem līdzšinējiem frizieriem un bārddziņiem.

Protams, ir vīrieši, kas šajā laikā paši mēģina nogriezt sev matus, bet parasti tas notiek ar matu mašīnas palīdzību, uzliekot, piemēram, 0 vai 3 milimetru atzīmi. "Normālu griezumu mājās izdarīt pašam ir ļoti grūti. Neiespējami, ja nav trīsžuburu spogulis, kurā var redzēt sānus," viņa teica.

Frizētavās nestrādā

Friziere savas frizētavas ir aizvērusi. "Es frizētavās nestrādāju. Kā juridiska persona nevēlos saņemt dubultu sodu. Kamdēļ man to?" Arī viņas ilggadējie klienti nav nosodījuši frizieres darbošanos šajā aizlieguma laikā. Viņi paši vēloties apgriezt matus, tāpēc arī nesūdzēšoties likumsargiem.

Viņa dzirdējusi baumas, ka viena no viņas frizētavām strādājot, bet tā neesot tiesa. Aizvilktie aizkari telpās ir tāpēc, ka tur atradās produkcija, bet ir nogriezta siltuma plūsma.

Kādus risinājumus saredz?

Friziere sacīja, ka valsts atbalsta saņemšana šajā laikā nav vienkārša. Arī 500-1000 eiro atbalsts ir nepietiekams, lai šajā laikā izdzīvotu un nomaksātu visus rēķinus un nodokļus. Viņai žēl lielo uzņēmēju, kas pirms krīzes attīstībā bija ieguldījuši lielas summas, bet tagad nākas ciest milzīgus zaudējumus.

Viņas ieskatā friziera-bārddziņa darbs būtu pielīdzināms medicīniskai procedūrai un profesijai būtu maināms statuss, jo darbs ir ļoti precīzs un ar asiem priekšmetiem.

"Tas nav tik vienkārši, kā uzlakot nagus."

Lai situāciju uzlabotu, valdībai vajadzētu ļaut frizieriem strādāt, viņa uzskata. Tas mazinātu ēnu ekonomiku, jo skaistumkopšanas nozarē ļoti daudz cilvēku strādāja kā pašnodarbinātie un mikrouzņēmēji, bet tagad darbojas nelegāli. Nav pareizi, ka valdība lēma par mikrouzņēmumu iznīcināšanu.

"Manuprāt, skaistumkopšanas nozares speciālistiem vajadzētu samazināt nodokli no 21% uz 7-10%, jo tā nav ražošana," viņa teica un piebilda, ka Vācijā esot līdzīga nodokļu likme.

"Šis ir ēnu ekonomikas laiks, kad cilvēki aiziet pagrīdē. Es zinu, ka noteikti zaudēšu darbiniekus, jo viņi ir sapratuši, ka labāk un foršāk ir strādāt mājās, saņemot labāku algu šī brīža situācijai," viņa teica, minot divus nākotnes darba variantus: maksāt sociālo nodokli un strādā par algu, kas ir aplikta ar nodokļiem vai arī strādāt ar patentmaksām, īrējot krēslus.

Nodokļi ir jāmaksā!

Ilgtermiņā domājot, noteikti vajadzētu strādāt, maksājot nodokļus, lai būtu sociālās garantijas. Ārkārtējā situācijā redzams, ka tie cilvēki, kas nemaksāja nodokļus, nevar saņemt nekādu atbalstu no valsts.

Skaistumkopšanas nozare ir viena no lielākajām nozarēm, kas cieš, tāpēc valstij tagad vajadzētu par to parūpēties. Vienlaikus friziere uzskata, ka būtu jāmainās cilvēku domāšanai ilgtermiņā. Nemaksājot nodokļus, cilvēks nevar saņemt kredītu, bezdarbnieka pabalstu, slimības lapas un citu atbalstu no valsts. Ja cilvēks nemaksā nodokļus, viņš pēc tam nevar pieprasīt valsts atbalstu.

Daudz cilvēku saka, ka valsts viņiem neko nav devusi, burkšķot un urkšķot, ka valsts ir slikta. "Bet ko tu esi devis valstij, lai varētu pieprasīt kaut ko no valsts?" Arī tie, kas aizbrauc prom no valsts, saka, ka nepatīk šī valsts un te ir slikti, bet Īrijā un Anglijā var dzīvot, cepuri kuldams.

Tajā pašā laikā friziere uzskata, ka Latvijā būtu jāsamazina nodokļu slogs.

Jauns.lv redakcijai frizieres vārds ir zināms, taču nolēmām to publiski neatklāt.