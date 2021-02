Uz Siguldas šosejas dzīvību zaudējis gājējs, kurš pārvietojies pa ceļa braucamo daļu bez atstarojošajiem elementiem

Negadījums noticis iepretim Gaujas ciematam. Pēc aculiecinieku stāstītā, 68 gadus vecais kungs nevis šķērsojis ceļu, bet gan pārvietojies pa to - nācis pretim auto plūsmai.

"Bija diezgan tumšs - pusseptiņi no rīta. Gāja bez atstarojošiem elementiem. Viens transportlīdzeklis viņu pamanīja, kā rezultātā izvairījās no sadursmes, taču otrs transportlīdzeklis nepaguva to izdarīt un attiecīgi notika ceļu satiksmes negadījums. Persona pārvietojās tieši pa vidu braucamajai daļai, kur sadalās abas joslas, tādējādi radot bīstamību sev un pārējiem ceļu satiksmes dalībniekiem," norādīja Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Patruļpolicijas pārvaldes priekšnieks Helmuts Staško.

"Viņš slikti redzēja. Viņš gāja uz benzīntanku pēc cigaretēm. Es nezinu, varbūt gribēja pārskriet pāri ceļam," stāsta bojāgājušā radinieks.

To, kāpēc noticis negadījums un kas tieši pamudinājis kungu šādi rīkoties, izmeklēšanas laikā centīsies noskaidrot kriminālpolicijas darbinieki. Jāpiebilst, ka netālu no negadījuma vietas ir arī gājēju tunelis.

Patlaban ir uzsākts kriminālprocess pēc 260. panta otrās daļas saistībā ar ceļu satiksmē notikušiem pārkāpumiem un notiek izmeklēšana.