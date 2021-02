Epidemiologs: saslimstība ar Covid-19 atkal pieaug

"Situācija joprojām ir saspringta un epidemioloģiski bīstama," raksturoja speciālists.

Viņš arī norādīja, ka saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra datiem, janvāra pirmspēdējā nedēļā - no 18.janvāra līdz 24.janvārim - pēc saslimstības Latvija bija septītajā augstākajā vietā Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vidū.

"Tas nozīmē, ka mums ir pat krietni augstāka saslimstība nekā vidēji Eiropā," sacīja Perevoščikovs.

Viņš skaidroja, ka pēc gadu mijas saslimstība sāka samazināties, bet aizvadītajā nedēļā šis sarukums bija teju nenozīmīgs - tikai 2% apmērā. Patlaban, ņemot vērā pēdējās septiņas dienas, saslimstība atkal pieaugusi - par 6%.

Vienlaikus, kamēr stacionēto Covid-19 pacientu skaits turpina sarukt, smagā stāvoklī esošo sasirgušo īpatsvars mēneša laikā pieaudzis par 50%.

Joprojām vairāk nekā puse no visiem sasirgušajiem nezina, kur tieši inficējušies, atklāja epidemiologs, piebilstot, ka zināmo gadījumu vidū gandrīz puse - 46% - inficējās mājsaimniecībās. Tikmēr 15% inficējušies darbavietās, 7% - sociālās aprūpes centros, 6% - ārstniecības iestādēs.

Perevoščikovs atzīmēja, ka saslimstība sociālās aprūpes centros un ārstniecības iestādēs pagājušajā nedēļā mazinājusies, kas vedina domāt, ka Covid-19 "izplatība pieauga ārpus šīm iestādēm".

Pozitīvo Covid-19 testu īpatsvars aizvadītajā nedēļā pieauga par teju 1%, turklāt reproduktivitātes rādītājs, kas iepriekš bija nokrities līdz 0,91, patlaban atkal pieaudzis līdz viens. Tas nozīmē, ka patlaban 100 sasirgušo teorētiski inficē 100 cilvēkus. Līdz ar to situācija eksperta vērtējumā joprojām ir bīstama.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 775 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un pozitīvo testu īpatsvars nokrities līdz 6%, liecina SPKC apkopotā informācija.

Tāpat arī saņemta informācija par 17 ar jauno koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi. Starp mirušajiem divi cilvēki bijuši vecumā no 45 līdz 50 gadiem, divi - vecumā no 55 līdz 65 gadiem, četri - vecumā no 65 līdz 75 gadiem, seši - vecumā no 75 līdz 85 gadiem un vēl trīs - vecumā no 85 līdz 95 gadiem.

Pirmdien Latvijā veikti 12 949 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī sarucis no svētdienas 10,4% līdz 6%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz ar to Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 67 427, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 1219, kas ir 1,8% no visiem inficētajiem.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās Latvijā ar Covid-19 kopumā inficējušās 10 707 personas. Savukārt 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju ir 561,26 gadījumi.