Izrādās, sievietes izjūt spēcīgāku Covid-19 nogurumu, bet vienlaikus rūpīgāk ievēro ierobežojumus. (Foto: Anton Novoderezhkin/TASS/ Scanpix)

Teju puse Latvijas iedzīvotāju izjūt spēcīgu nogurumu no Covid-19; ir atšķirības sieviešu un vīriešu uztverē

Sabiedrība LETA

Izteikti spēcīgu nogurumu no Covid-19 izjūt 42% Latvijas iedzīvotāju - desmit baļļu skalā to vērtējot no astoņi līdz desmit, secināts "BENU Aptiekas Stresa termometra" rezultātos, kas iegūti sadarbībā ar pētījumu kompāniju "Gemius".