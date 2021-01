Kuldīgā pieķer bezpajumtnieku, kurš atradis atjautīgu nelegālas piepelnīšanās veidu

Pašvaldības policija savā “Facebook” kontā informē: “Laikā, kad mācības notiek attālināti, jaunieši mēdz pulcēties laukā, svaigā gaisā, taču nereti tas notiek kopā ar smēķēšanu un alkohola lietošanu. Kuldīgas novada pašvaldības policija atgādina, ka likums aizliedz nepilngadīgām personām smēķēt vai lietot alkoholu. Turpretim vienā gadījumā pašvaldības policijas darbinieki pieķēruši kādu bezpajumtnieku, kurš jauniešiem centās pārdot alu”.

Likumsargi atkāroti atgādina arī par bērnu un jauniešu drošību uz ūdenstilpnēm, baudot ziemas priekus un esot svaigā gaisā bez vecāku uzraudzības: “Tāpat fiksēti vairāki pulcēšanās pārkāpumi, kad jaunieši tiekas ēku kāpņu telpās. Par to ziņojuši acīgi mājas kaimiņi. Kārtības sargi atgādina un lūdz, lai vecāki painteresējas, kur viņu atvases pēc skolas dodas, un kā tiek izlietota piešķirtā kabatas nauda.

Policija lūdz bērniem un jauniešiem laikā, kad gaisa temperatūras izmaiņas ir straujas un ledus strauji kūst, nekāpt uz ledus dīķos un ezeros. Policijas inspektori novērojuši, ka bieži jāaizrāda jauniešiem, kas atrodas uz Māras dīķa ledus. Tāpat kārtības sargi aicina būt uzmanīgiem, slēpojot, braucot ar ragaviņām, jo bērni un jaunieši nereti iedzīvojas dažādās traumās”.

Tāpat bērniem un jauniešiem tiek atgādināts lietot atstarotājus, kā arī ļoti rūpīgi izvēlēties brīžus, kad šķērsot ielu. Pat brīdī, kad jaunietis grasās iet pa gājēju pāreju, policijas darbinieki lūdz vispirms pārliecināts, ka spēkrats, pilnībā apstājies, un tikai tad šķērsot brauktuvi. Ziemā, it īpaši laikā, kad temperatūra svārstās no mīnuss diviem līdz plus diviem grādiem, autovadītājam, pat pie nelielas bremzēšanas, var izslīdēt spēkrats.