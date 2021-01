Spraigi notikumi Rēzeknē: fitnesa kluba īpašnieks nepakļaujas Covid-19 ierobežojumiem, nozog žurnālistiem kameru un bēg

Kā Rēzeknē novēroja raidījums "Bez Tabu", visi, kas ierodas uz vietu, kur atrodas minētā fitnesa zāle, ieiet un no tās iznāk ar sporta somu. Viktors Blohins sporta zāli Rēzeknē atvēris pēc atgriešanās no darba gaitām ārzemēs. Fitnesa zāle atvērta namā, kas atrodas Blohina bērnības pagalmā, iespējams, tāpēc arī jūtas pasargāts.

Sagaidījuši pie fitnesa zāles ierodamies Blohinu, raidījuma veidotāji ar nelielu kameru dodas izlūkos, taču notiek neparedzētais. Pēc fitnesa zāles durvju atvēršanas ieraugot žurnālistus ar kameru, Blohins to izrāvis no rokām, izdzinis no telpām un aiztaisījis durvis.

Pēc brīža Blohins pa sētas durvīm izlaiž no zāles bariņu apmeklētājus sporta tērpos. Drīz vien no telpām iznāk arī pats Blohins, kurš ātrā solī dodas prom. Viņam seko žurnālisti, aicinot atdot atņemto kameru. Sportiskais solis pārtop mukšanā. Turpinās spraiga pakaļdzīšanās. Pēc brīža iesaistās vairākas policijas ekipāžas.

Vaicāts, kāpēc nozadzis kameru un bēdzis, Blohins apgalvo, ka nekādu kameru nav zadzis. Pārmeklējot kabatas, pie Blohina nočiepto kameru neatrod. Ar likumsargiem žurnālisti atgriežas sporta zālē. Pēc aizturēšanas likumsargi sporta zāles saimnieku nogādāja Rēzeknes iecirknī uz nopratināšanu.

Rēzeknē pirms vairākiem gadiem likvidēja pašvaldības policiju, kā rezultātā viss darbs tajā skaitā Covid-19 ierobežojumu un aizliegumu ievērošanas kontrole gulstas uz Valsts policistu pleciem. Par to likumsargi neesot sajūsmā. Jau iepriekš Valsts policija sūrojās par palīdzības trūkumu, norāda raidījumā.

Raidījuma veidotāji vairākas dienas centās sazvanīt Rēzeknes mēru Aleksandru Bartaševiču, bet nesekmīgi. Tā vietā kritisku viedokli pauda cits domes deputāts.

"Domes vadībai neizdevās sastrādāties ar pašvaldības policijas vadību. Tur bija arī tiesvedība, cik es zinu. Mūsu valstī ir tāda tendence – ja kaut ko nevaram izdarīt pārrunu ceļā, veicam reorganizāciju, izveidojam citu struktūrvienību un nevēlamais personāžs ir aiz borta.

Būtu ļoti labi, ja Valsts policijas vadība gan valsts līmenī, gan arī reģionālajā līmenī publiski teiktu to tēzi, ka pašvaldības policija ir labs palīgs šādās lietās," norādīja Rēzeknes domes deputāts Juris Guntis Vjakse.

Tikmēr pret Viktoru Blohinu ierosināta administratīvā lieta par Covid-19 ierobežojumu pārkāpumiem, kā arī krimināllieta par kameras zādzību. Plašāk skatieties augstāk pievienotajā sižetā.