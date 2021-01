Ruks atklāj, ka nogalē par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu konstatēti 1000 pārkāpumi

Pēc viņa teiktā, vairāk pārkāpumi konstatēti naktī no piektdienas uz sestdienu, mazāk - naktī uz svētdienu. Ierosināti aptuveni 1000 administratīvie procesi.

Šajā nedēļas nogalē netika piemērots maksimāli pieļaujamais sods - 2000 eiro, taču vienai personai piemērots sods 1500 eiro apmērā un sākts kriminālprocess par zādzību, stāstīja Ruks.

Daudzreiz - vairāk nekā 1300 gadījumos - personām izteikti brīdinājumi, teica Ruks, norādot, ka kopumā nedēļas nogalē pārbaudītas ap 11 000 personu, vairumam bijis aizpildīts pašapliecinājums.

Jau ziņots, ka arī nākamajā nedēļas nogalē - naktī no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu no plkst.22 līdz 5 valstī ir noteikts pārvietošanās aizliegums - tā laikā tiks veikti kontroles pasākumi, lai pārbaudītu vai iedzīvotāji to ievēro. Policijā atgādināja, ka šajā laikā uz ielas var atrasties tikai, ja ir attaisnojošs iemesls un aizpildīts pašapliecinājums.