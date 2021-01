Atvadīšanās no aktrises Astrīdas Kairišas notiks 22. janvārī

Atvadīšanās no Latvijas Nacionālā teātra aktrises Astrīdas Kairišas norisināsies 22. janvārī Rīgas Krematorijā, Jauns.lv informē mākslinieces tuvinieki.

"Pulksten 11.00 Latvijas Televīzijā būs piemiņas raidījums, un vairākās radiostacijās pāris minūtes pēc pulksten 11, uzreiz pēc ziņām, atskaņos dziesmu "Akāciju" palags no izrādes "Lilioms".

Tieši šajā brīdī Astrīda Kairiša atvadīsies no sava teātra, no saviem kolēģiem. Publiska atvadīšanās no mākslinieces, ievērojot visus drošības noteikumus, notiks Rīgas Krematorijā no pulksten 13.00 līdz 14.00, un tur būs iespēja ierasties uz ardievām ikvienam," informē Astrīdas Kairišas vedekla režisore Sanita Auškāpa, piebilstot: "Aktrise mīlēja visus ziedus, un, ja talanta cienītāji tos atvedīs daudz – aizvedīsim pie dēla un vecākiem. Bet, ja būs ļoti daudz, aiznesīsim nolikt pie Mātes Latvijas.

Zemes klēpī Astrīda Kairiša tiks guldīta pavasarī līdzās saviem mīļajiem."

Latvijas Nacionālā teātra aktrise Astrīda Kairiša mūžībā devās 13. janvāra rītā, dažus mēnešus pirms savas 80. jubilejas.