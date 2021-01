Sinoptiķi izsludinājuši dzelteno brīdinājumu par stipru salu

No jūras nākošie mākoņi vietām sagādās vēl 5-10 centimetrus svaiga sniega. Vējam lēni pūšot no ziemeļu puses, minimālā gaisa temperatūra gaidāma no -6 grādiem Ziemeļkurzemes piekrastē līdz -22 grādiem Krievijas pierobežā.

Sestdiena būs visai saulaina, pēcpusdienā vairs tikai vietām Kurzemē nedaudz snigs. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra no -5..-9 grādiem Kurzemē līdz -15..-18 grādiem valsts austrumu daļā.

Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem snigs, dienā spīdēs saule. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem un austrumiem. Gaisa temperatūra -11..-13 grādi.

Valsts austrumu un centrālajā daļā spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenais brīdinājums par stipru salu - naktī uz sestdienu austrumu novados, bet naktī uz svētdienu arī valsts centrālajā daļā gaisa temperatūra noslīdēs zem -20 grādiem un auksts laiks saglabāsies arī dienā.