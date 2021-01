Sejas masku lietošanai nav negatīvu seku uz bērnu veselību, norāda Veselības ministrija

Kā vēstīts, 21.decembrī Saeima atgrieza valdībai atkārtotai skatīšanai jautājumu par obligātu sejas aizsargmasku lietošanu skolā.

VM skaidroja, ka mutes un deguna aizsegu lietošana ir viens no Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem, kas jāpiemēro vienlaicīgi ar distancēšanos un citiem drošības pasākumiem.

"Izglītības iestādēs mācību procesa norises laikā izglītojamie un pedagogi atrodas slēgtā telpā vismaz 40 minūtes. Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra vērtējumu, atrašanās slēgtā vidē kopā ar Covid-19 inficētu personu ilgāk par 15 minūtēm, ir uzskatāma par augsta inficēšanās riska kontaktu," pauda ministrijā.

Tādēļ, lai ierobežotu Covid-19 izplatību izglītības iestādēs, iepriekš tika lemts, ka vispārējās izglītības programmas apguves laikā, no 1.līdz 4.klasei izglītības iestādē nodarbinātie un izglītojamie mācību procesa laikā un ārpus tā lieto mutes un deguna aizsegus.

Pēc VM skaidrotā, līdzīgi nosacījumi lietot mutes un deguna aizsegus sabiedriskās vietās bērniem no sešu gadu vecuma ir ieviesti arī, piemēram, Slovēnijā, Luksemburgā, Polijā, Ungārijā, Islandē un Lietuvā. Somijā ir pienākums nēsāt sejas maskas no septiņu gadu vecuma, Maltā ir pienākums lietot sejas maskas no četru gadu vecuma.

"Atbilstoši veselības nozares ekspertu viedoklim, mutes un deguna aizsegu nēsāšana nerada negatīvas sekas valkātāju veselībai, pilnīgi pretēji - tā pasargā ne tikai no Covid-19, bet arī no citiem slimību ierosinātājiem un alergēniem. Tādēļ šobrīd, kad vīrusa izplatība ir būtiski palielinājusies, mutes un deguna aizsegu nēsāšanai bērniem ir būtiska nozīme tālākai Covid-19 izplatības ierobežošanai," pausts VM ziņojumā.

Ņemot vērā to, ka mutes un degunu aizsegu lietošanai nav nekādu objektīvu negatīvu seku uz bērnu veselību, ministrijā secināja, ka to lietošana nerada negatīvu ietekmi uz izglītības procesu.

Tāpat ministrijā norādīja, ka Covid-19 saslimšanas gadījumu epidemioloģiskā izmeklēšana liecina, ka izglītības iestādēm ir ievērojama loma Covid-19 infekcijas izplatībai sabiedrībā Latvijā.

Saskaņā ar epidemioloģiskās uzraudzības datiem, kopš mācību gada sākuma tika novērots Covid-19 gadījumu skaita straujš pieaugums skolēnu vidū - 2020.gada 39.nedēļā vecuma grupā no septiņiem līdz desmit gadiem tika reģistrēti 7,3% no visiem Covid-19 gadījumiem. Pēc skolēnu brīvdienām un papildu drošības pasākumiem, kas tika ieviesti izglītības iestādēs, Covid-19 gadījumu īpatsvars minētajā vecuma grupā samazinājās un 2020.gada 52.nedēļā tie bija 1,2% no visiem reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem, informēja ministrijā.

Vienlaikus VM aicina šos datus vērtēt ar piesardzību. Ministrija atsaucas uz zinātniskiem atzinumiem, kas liecina, ka SARS-CoV-2 vīrusa daudzums inficētiem bērniem un pieaugušiem ir līdzīgs, līdz ar to arī infekcijas pārnešanas risks ir līdzīgs. Tomēr VM piebilda, ka Covid-19 infekcija bērniem apzināta retāk, jo bērniem slimība norit vieglāk, kā arī retāk tiek veikta izmeklēšana uz Covid-19 infekciju. "Tāpēc reālā Covid-19 infekcijas izplatība bērnu vidū ir plašāka," secināja ministrijā.

Ņemot vērā arī to, ka mutes un deguna aizsegu lietošana jebkurā vecuma grupā mazina infekcijas izplatības riskus, kā arī mazina nepieciešamību organizēt attālinātu mācību procesu, VM norāda, ka nav pamata uzskatīt, ka mutes un deguna aizsegu lietošanai ir kādi objektīvi nelabvēlīgi efekti uz sabiedrību.