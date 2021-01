Atvadas no ārsta Paula Aldiņa (1971-2020) Rīgas Svētā Pāvila baznīcā. (Foto: Mārtiņš Ziders)

FOTO: tuvinieki un kolēģi atvadās no ārsta Paula Aldiņa, kura dzīvību paņēma Covid-19

Šodien, 2021. gada 9. janvārī, Rīgas Svētā Pāvila baznīcā notika atvadīšanās no infektologa Paula Aldiņa. Dakteris Aldiņš bija viens no pirmajiem, kurš kopš Covid-19 pandēmijas sākuma aktīvi iesaistījās šīs slimības ārstēšanā, diemžēl pats zaudējot cīņā ar to.