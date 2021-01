Pavļutam ir koalīcijas atbalsts, lai kļūtu par veselības ministru

Partiju apvienības "Attīstībai/Par!" Saeimas frakcijas vadītāju Pavļutu veselības ministra amatā gatavi atbalstīt visi pieci koalīcijā pārstāvētie politiskie spēki.

Partiju apvienības "Jaunā vienotība" līderis Arvils Ašeradens augstu vērtē to, ka partiju apvienība "Attīstībai/Par!" izvirzījusi, tās ieskatā, "jaudīgāko vai vienu no jaudīgākajiem" politiskā spēka pārstāvjiem. "Tas liecina par to, ka "Attīstībai/Par!" esošo situāciju vērtē ļoti nopietni," pārliecināts Ašeradens.

Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars uzsvēra, ka par Pavļuta personību un kolēģi kā frakcijas vadītāju viņš var teikt tikai labus vārdus, piebilstot, ka, ņemot vērā, ka veselības ministra amats atbilstoši koalīcijas vienošanās dokumentam ir "Attīstībai/Par!" atbildība, viņš neredz iemeslus nepiekrist Pavļuta ievēlēšanai ministra amatā.

Jaunās konservatīvās partijas (JKP) valdes loceklis Krišjānis Feldmans akcentēja, ka pašlaik ir ļoti svarīga ātra un izšķirīga rīcība, tāpēc JKP gatava jau tuvākajā laikā balsot jau jauno veselības ministra amata kandidātu. Turklāt uzticību Pavļutam kā iespējamajam nākamajam ministram rada tas, kas viņš jau ir bijis ministrs, turklāt strādājis vienā valdībā ar JKP līderi Jāni Bordānu. Deputāts uzskata, ka ir apsveicami, ka atbildību šajā situācijā uzņēmās un piekrita kļūt par ministru tieši partijas līderis.

Pavļutu amatā atbalstīs arī partija "KPV LV", apliecināja partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētāja biedrs Ēriks Pucens, piebilstot, ka "Attīstībai/Par!" ir tiesīga izvirzīt savu kandidātu un tai būs jāuzņemas visa atbildība par šādu lēmumu.

Savukārt "Attīstībai/Par!" Saeimas frakcija šorīt piekrita tās sastāvā esošās partijas "Kustība "Par!"' lēmumam ministra amatam virzīt Pavļutu.

Šodien plkst.15 plānota valdību veidojošo partiju sanāksme, kurā tiks spriests par jauna veselības ministra ievēlēšanu. Nav izslēgts, ka minētais jautājums Saeimā varētu nonākt jau šodien vai rīt.

Kā ziņots, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) ceturtdien ir parakstījis rīkojumu par veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP) atbrīvošanu no amata un Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra, Arta Pabrika (AP) iecelšanu par veselības ministra pienākumu izpildītāju uz laiku, kamēr Saeimā tiks apstiprināts jauns veselības ministrs.

Pavļuta būtiskākā prioritāte veselības ministra darbā būšot panākt visas valdības atbalstu un visas sabiedrības līdzdalību vakcinācijas īstenošanā. Pavļuts tuvākajā laikā tiksies ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, sociālajiem partneriem un mediķu organizācijām, lai apstiprinātu nemainīgu veselības politikas kursu un turpinātu kopīgu darbu.

Pavļuts savulaik jau ir strādājis Ministru kabinetā - 2011.gadā viņš ieņēma ekonomikas ministra amatu Valda Dombrovska (JV) valdībā, bet 2013.gadā kļuvis arī par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītāju. Ministra amatu Pavļuts zaudēja 2013.gada decembrī, Dombrovskim pēc Zolitūdes traģēdijas atkāpjoties no premjera amata.

2014.gadā Pavļuts kļuva par Reformu partija biedru, bet vēlāk - par tās valdes locekli. Savukārt 2017.gadā bijis viens no politiskās partijas "Kustība "Par"" dibinātājiem, kļūstot arī par šī politiskā spēka priekšsēdētāju. 2018.gadā politiķis kandidējis 13.Saeimas vēlēšanās no "Attīstībai/Par!" saraksta un tika ievēlēts parlamentā.

Saskaņā ar arhīvu, Pavļuts 2007.gadā absolvējis Hārvarda universitātes Kenedija Valdības skolu, saņemot sabiedrības vadības maģistra grādu ar specializāciju vadībā. No 2003. līdz 2006.gadam Pavļuts ir bijis Kultūras ministrijas Valsts sekretārs, bet 2008.-2010.gadā bijis Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis un stratēģijas direktors.