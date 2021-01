Pēc sadursmes ar vilcienu izdzīvo cēsinieks

Jau bija iestājusies tumsa, kad Cēsu iedzīvotājs Jurģis pamanījis rosību uz dzelzceļa sliedēm, netālu no viņa mājvietas. Uz Vāveru ielu bija atsteigušies operatīvie dienesti, un Jurģim no tāluma izskatījies, ka viņi zem vilciena atraduši cilvēku.

"Bija piebraukuši ātrie, skatījos, ka viņi no šīs vietas pacēla kaut ko augšā. Vai tas bija letāli vai tikai traumas, nezinu. Ja ar vilcienu saduras, tad man liekas, ka nekas labs tur nesanāk," teic aculiecinieks Jurģis.

"Pasažieru vilciena" mašīnists, kas brauca maršrutā no Rīgas uz Valmieru, 36 gadus veco vīrieti pamanījis pie 92. kilometra atzīmes. Bija redzamas cilvēka ekstremitātes, kas pārkārušās pāri sliedēm. Cēsinieks bija tur aizmidzis.

"Viņš ieraudzīja to, ka uz vienas dzelzceļa sliedes atrodas kājas. Cilvēks gulēja šķērsām. Viņš veica ekstrēmo bremzēšanu. Pēc apstāšanās viņš arī bija pārsteigts, kādā veidā tas cilvēks paspējis tās kājas noņemt no sliedēm un palikt zem vilciena. Viņš domāja, ka būs kāju amputācija, bet viss ir kārtībā, kājas ir klāt. Personai ir konstatētas tikai galvas traumas. Viņš tika pavilkts zem vilciena un kaut kādu gabalu tika vilkts," stāsta Valsts policijas Cēsu iecirkņa priekšnieks Aldis Pāže.

Iztraucēts no ciešā miega, cēsnieks kļuvis dusmīgs. Viņam asiņojusi piere, bet tas nav mazinājis bravūrīgo attieksmi pret specdienestu darbiniekiem, kas viņam centās palīdzēt.

"Kad atbrauca neatliekamā medicīniskā palīdzība un policijas darbinieki, tad persona bija agresīva, izteicās ar dažādiem "labiem" vārdiem, izrādīja pilnīgu neapmierinātību. Protams, persona bija alkoholisko dzērienu ietekmē," teic Pāže.

Vēlāk noskaidrojies, ka vīrietis dzīvo pavisam netālu no vietas, kas varēja kļūt liktenīga. 100 metrus no sliedēm uzceltas sociālās mājas, un viņš bija devies uz vienu no tām izgulēt dzērumu.

Policija uzsākusi izmeklēšanu, bet pagaidām zināms, ka kriminālprocesu neviens negrasās ierosināt, un soda apmērs vēl nav noteikts. "Pasažieru vilciens" tikmēr vēl lemj, vai negadījuma radītie trīsdesmit minūšu ilgie reisa kavējumi radīja kādus zaudējumus.

