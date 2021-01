Vai komandantstundas kontrole ir iespējama arī ikdienā? Atbild Valsts policijas priekšnieks

Aizvadītajās piecās dienās komandantstundas kontroles uzraudzībā kopumā pārbaudītas 24 975 personas. Saistībā ar komandantstundas ierobežojumu neievērošanu policija sākusi 3421 administratīvo pārkāpumu procesu, kā arī papildus sāktajiem procesiem konstatēts vēl 1041 ziņojums, par kuriem vēl tiks sākti administratīvie procesi.

Visvairāk administratīvo procesu reģistrēts Rīgas reģionā - kopumā 1519.

Savukārt vēl 8478 gadījumos personām doti preventīvi norādījumi un aizrādījumi.

Tāpat sākti četri kriminālprocesi par uzbrukumu policistiem.

Policijas klātbūtne ir vainagojusies arī citos uzdevumos, proti, aizturētas vairākas meklēšanā esošas personas, tāpat sākti kriminālprocesi par narkotiku noziegumiem, bet vienā gadījumā apturēta zagta automašīna ar visiem zagļiem.

Atskatoties uz aizvadītajām svētku brīvdienām, kad bija spēkā komandantstunda, policija var secināt, ka diezgan liela daļa sabiedrības neievēro valdības noteiktās prasības, aģentūrai LETA atzina Ruks.

Neskatoties uz to, ka daļa sabiedrības nav ievērojusi ierobežojumus, Ruks pauda gandarījumu, ka policijai izdevās mobilizēt lielus spēkus to kontrolei. Tik lielus spēkus policija sadarbībā ar pašvaldības policiju, bruņotajiem spēkiem un Valsts robežsardzi nebija mobilizējusi pēdējo 30 gadu laikā. Piemēram, gadu mijā valstī bija iesaistītas aptuveni 700 transporta vienības. Daudzi policisti strādāja virsstundas un bija atsaukti no atvaļinājumiem.

"Darbu manuprāt paveicām, cik iespējams labi. Galvenais, ka nebija sevišķi smagu seku, lai gan bija daudz negāciju no cilvēku puses, ko pastiprināja vēl alkohola reibums," uzsvēra Ruks gan piebilstot, ka policija nekādu gandarījumu par cilvēku sodīšanu nejūt.

Policijas mērķis bija panākt, lai cilvēki ievērotu ierobežojumus un nepulcētos, un to, pēc Ruka domām, nav nemaz tik grūti ievērot.

Arī šīs nedēļas nogalē policija plāno mobilizēt lielus spēkus, taču ikdienā komandantstundas kontrole ar plašiem policijas spēkiem faktiski būtu neiespējama.

"Mēs būsim gatavi un strādāsim. Protams, ka tādas intensitātes režīmā policija nav spējīga darboties ikdienā. Ja pilnā mērā vajadzētu to nodrošināt katru dienu, tad tas būtu ļoti sarežģīti un faktiski neiespējami, jo policijai jāveic arī savi ikdienas pienākumi. Katrā ziņā internetā izskanējušie komentāri, ka ar policijas kontroli tiek papildināts valsts budžets, ir pilnīgas muļķības, ja ņem vērā, cik lielus resursus nācies tērēt kārtības nodrošināšanai," uzsvēra Ruks.

Valsts policijas priekšnieks arī aicināja sabiedrību "beidzot atvērt acis un paskatīties sev apkārt", jo tagad jau katram paziņu lokā ir cilvēki, kas ir saslimuši ar Covid-19.