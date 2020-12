Latvijā pēdējos divos gados notikuši vairāki gāzes sprādzieni ar cietušajiem

Pēdējo reizi gāzes sprādziens noticis šogad 21.novembrī. Toreiz kādā daudzdzīvokļu mājā Daugavpilī sprādzis gāzes balons un negadījumā cieta cilvēks. Toreiz dzīvoklī dega virtuve un gāzes balona sprādziena rezultātā bija deformējusies viena starpsiena.

12.novembrī Mežotnē pēc gāzes noplūdes kādā daudzdzīvokļu dzīvojamā namā tika evakuēti mājas iedzīvotāji.

23.septembrī Tukumā pēc gāzes noplūdes no dzīvojamās ēkas evakuēti 18 iedzīvotāji, bet 26.augustā demontāžas darbu laikā katlu mājā Iecavā pārrauts gāzes vads un notikusi gāzes izplūde.

2019.gada 7.novembrī Valmierā rakšanas darbu laikā sabojāts gāzesvads, tāpēc gaisā bija jūtama spēcīga gāzes smaka un Valmiermuižas iedzīvotāji tika aicināti nelietot gāzes iekārtas.

2019.gada 26.augustā VUGD saņēma izsaukumu uz Bausku, kur ugunsgrēks bija izcēlies dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka divstāvu dzīvojamās mājas virtuvē deg gāzes balons un sadzīves mantas. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies divi cilvēki, kuri bija cietuši ugunsgrēkā un tika nodoti mediķiem. Notikuma vietā glābēji nodzēsa liesmas, atdzesēja gāzes balonu, kam bija radusies noplūde, un iznesa to no telpām drošā attālumā.

26.augustā glābēji devās uz Tukuma novadu, kur dzīvojamā mājā bija izveidojies sadūmojums. Notikuma vietā konstatēts, ka divstāvu dzīvojamā mājā vienā no dzīvokļiem ir izveidojies spēcīgs sadūmojums un jūtama gāzes smaka. Dzīvoklī atradās divi gāzes baloni un no viena notika noplūde. Atklāta degšana dzīvoklī nenotika, jo slēgtajā telpā, izdegot skābeklim, degšana bija apslāpusi, bet spēcīgais sadūmojums saglabājās.

Pārmeklējot dzīvokli, vienā no tā telpām ugunsdzēsēji atrada mirušu cilvēku. No blakus dzīvokļa pirms VUGD ierašanās bija evakuējušies pieci cilvēki.

2019.gada 20.jūlijā nemierīgāks vakars ir bijis Slokas ielas iedzīvotājiem, Rīgā, kur kādā no daudzdzīvokļu namiem tika novērsta gāzes noplūde. Cilvēki jau bija evakuējušies pirms VUGD ierašanās.

2019.gada 16.aprīlī saņemts izsaukums uz Līgatnes novadu, kur, saskaņā ar sākotnējo informāciju, divstāvu dzīvojamā mājā bija noticis sprādziens. Ugunsdzēsējiem ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ēkā visticamāk bija noticis gāzes balona sprādziens, kā rezultātā bojāti ēkas pirmā stāva logi un durvis. Notikumā cieta viens cilvēks, kurš nodots mediķiem.

2019.gada 7.janvārī Valkas novada Valkas pagastā kādā dzīvojamajā mājā notika gāzes sprādziens. Toreiz no ēkas tika evakuēti seši cilvēki, no kuriem viens bija cietis un tika nodots mediķiem. Ēkai bija bojāta starpsiena un ārsiena.

Jau ziņots, ka naktī uz ceturtdienu pēc sprādziena izcēlās ugunsgrēks trīsstāvu dzīvojamā mājā Rīgā, Melnsila ielā 2. Kopumā nelaimē ir cietuši seši cilvēki, viens gājis bojā, bet piecas personas no ēkas evakuētas.

Policija par notikušo ir sākusi kriminālprocesu. VUGD pieļauj, ka sprādzienu izraisījusi gāzes noplūde.

