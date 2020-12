Svētdien Latvijā atklāti 508 Covid-19 gadījumi; 19 cilvēki miruši

SPKC ziņo, saņemta informācija par 19 mirušajiem: viens cilvēks vecumā no 50-55 gadiem, trīs vecumā no 60-70 gadiem, trīs vecumā no 70-80 gadiem, septiņi vecumā no 80-90 gadiem, pieci vecumā no 90-95 gadiem.

Kopā valstī veikti 4437 Covid-19 izmeklējumi, līdz ar to pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir 11,5%.

Savukārt slimnīcās nonākuši 78 cilvēki, no kuriem viens ir pārvests.

Kopā stacionāros ārstējas 1048 pacienti: 987 ar vidēji smagu slimības gaitu, 61 ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 19 pacienti, tostarp viens - pārvests.