Daudzviet apledojuma dēļ apgrūtināti braukšanas apstākļi

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 56 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības. Autovadītājus aicina plānot papildu laika ceļam, rēķinoties, ka līdz nokļūšanai galamērķī būs nepieciešams ilgāks laiks.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Tallinas šosejas posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam (Saulkrastu apvedceļam), Siguldas šosejas posmā no Rīgas līdz Vangažiem, Rīgas apvedceļa posmā no Baltezera līdz Saulkalnei, Rīgas apvedceļa posmā no Salaspils līdz Babītei, Daugavpils šosejas posmā no Rīgas līdz Skrīveriem un posmā no Izvaldas līdz Patarniekiem, Jelgavas šosejas posmā no Jelgavas līdz Meitenei, Liepājas šosejas posmā no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam, kā arī Jēkabpils - Terehova šosejas posmā no Varakļāniem līdz Terehovai, Grebņeva - Medumi šosejas posmā no Grebņevas līdz Rušenicai, uz Rēzeknes apvedceļa visā posmā, kā arī P80 šosejas posmā no Rīgas apvedceļa līdz Skrīveru pagriezienam.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Cēsu, Jelgavas, Ludzas, Madonas, Ogres, Rēzeknes, Talsu, Valkas un Valmieras apkaimē.

Ceļu uzturētāji atgādina, ka ziemas laikā braukšanas apstākļi var mainīties ļoti krasi, tāpēc autobraucējiem jābūt ļoti piesardzīgiem, jāietur lielāka distance līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, jāizvairās no straujiem manevriem, kā arī jāizvēlas braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošs ātrums.

Par slideniem valsts autoceļu posmiem ikviens tiek aicināts informēt LVC, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555.