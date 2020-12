Pēc saslimšanas ar Covid-19 slimnīcā nogādāts ārsts Anatolijs Danilāns

Diemžēl šos Ziemassvētkus dakterim Danilānam nāksies pavadīt slimnīcā, jo pašsajūta un kopējais veselības stāvoklis vēl nav gana labs, informē ārsta ģimene. “Viņam aizvien ir liels nespēks, nav ēstgribas, un brīžiem arī stipri paaugstināta ķermeņa temperatūra. Pārsvarā tā paaugstinās tad, kad aizmiegot, nokrīt skābekļa maska,” stāsta Danilāna kundze, uzsverot, ka galvenais ir tas, ka Anatolijs turas ļoti braši, telefoniski īsās sarunās, cik nu ļauj pašsajūta, sazinās ar tuviniekiem. “Viņš nav reanimācijā, un dzīvībai briesmas nedraud – tas ir svarīgākais!”

Kā uzskata profesora kundze, Anatolijs Danilāns, visticamāk, ar Covid-19 inficējies savā darbavietā, no kāda no pacientiem. “Lai gan vizītēs viņš lietoja sejas aizsargmasku, diemžēl tā viņu no saslimšanas nepasargāja. Citu versiju par inficēšanās avotiem jau nav – Anatolijs vispār nebrauca sabiedriskajā transportā, tāpat arī uz veikaliem iepirkties nekad nedevās,” atklāj Irēna Danilāne.

Anatolijs Danilāns darbā apzinīgi valkāja sejas aizsargmasku, tomēr tā, visticamāk, viņu nav pasargājusi. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Portāla Jauns.lv kolektīvs vēl veselību tautā mīlētajam ārstam Anatolijam Danilānam.