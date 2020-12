Sēras Hosama Abu Meri ģimenē - koronavīruss laupa viņa tuva radinieka dzīvību

“Tas ir ļoti sāpīgi. Nav tā, ka no šā vīrusa mirst tikai veci cilvēki un tie, kam ir hroniskas slimības. Nē, Covid-19 pļauj arī jaunos un spēcīgos,” skumst Libānas izcelsmes Latvijas ārsts un politiķis, žurnālam "Kas Jauns" atklājot, ka viņa brālēns bijis cilvēks bez veselības problēmām, taču vīruss izrādījās spēcīgāks par jauno puisi.

“Ļoti bēdīga sajūta. Neviens nav aizsargāts, to neviens nevar paredzēt, kā viņa organisms reaģēs uz vīrusu, kā nostrādās imunitāte. Var nomirt jauns un vesels cilvēks, bet var izglābties gados vecs. To nevar paredzēt. Un es to nesaku kā ārsts, bet gan varu komentēt ar faktiem no savas personiskās pieredzes – manā ģimenē ir vairāki tuvi radinieki, kas saslimuši ar koronavīrusu. Gan brālēni un māsīcas, slimoja arī mana māsa ar vīru un abiem bērniem, taču viņiem nebija tik smagi, savukārt brālis trīs nedēļas ārstējās slimnīcā. Bet brālēns nomira...” izsakās Hosams Abu Meri, atklājot, ka viņa brālēns bijis Libānas Ministru prezidenta apsardzes priekšnieks.

Par to, cik traģiska situācija pandēmijas laikā ir Hosama dzimtajā Libānā, vairāk lasiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!