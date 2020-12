FOTO: Leona Krivāna ģimene urnu ar viņa pelniem apbedī Meža kapos

Tautā mīlētais Dailes teātra, populāro kinofilmu "Kapteiņa Enriko pulkstenis" un "Dāvana vientuļai sievietei", kā arī seriāla "Sirdsmīļā Monika" aktieris aizsaulē devās 82 gadu vecumā 2020. gada 7. novembrī. Jau tad bija spēkā Covid-19 pandēmijas dēļ noteiktie pulcēšanās ierobežojumi, tāpēc ģimene Krivānu pēdējā ceļā 13. novembrī izvadīja, viņa mirstīgās atliekas katafalkā vedot gar aktiera dzīves svarīgākajām vietām. Pie Dailes teātra pamāt leģendārajam aktierim ardievas viņa amata brāļi iznāca tieši no mēģinājuma.

81 Foto Pēdējā gaitā pavadīts tautā mīlētais aktieris Leons Krivāns +77 Skatīties vairāk

Aktiera piederīgie "Facebook" vēstīja, ka urnu zemes klēpī guldīs, kad būs beigušies visi ierobežojumi, lai kopā ar Dailes teātri kapsētā atvadīties var ierasties visi, kuri vien vēlas, taču nu pieņemts lēmums to izdarīt jau tad, pirms Ziemassvētkiem. "Darīsim to klusi, bez garām runām , bet ar pārliecību, ka darām to pareizi," lūdzot cienīt ģimenes lēmumu, sociālajos tīklos vēstīja aktiera meita Vivita.

Foto: Juris Rozenbergs

Leons Krivāns dzimis 1938. gada 17. aprīlī. Mācījies Rīgas 2. pamatskolā, tad 6. vidusskolā. 1959. gadā iestājies Dailes teātra III studijā, kuru beidzis 1962. gadā. Ārpus štata teātrī darbojies no 1958. gada. 1960.–1970. gados Krivāns Latvijas Televīzijā vadīja raidījumu "TV pirts". Rīgas kinostudijā filmējies no 1961. gada, galvenokārt epizodiskās lomās. Atzinību ieguvis ar komiskajām lomām filmās "Kapteiņa Enriko pulkstenis" un "Dāvana vientuļai sievietei".

2018. gada 3. maijā aktieris saņēma IV šķiras Atzinības krustu par "Par radošo mūža ieguldījumu Latvijas teātra un kino mākslā". Krivānam laulībā ar sievu Gunu dzimušas divas meitas Vivita un Beata.

