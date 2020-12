Daugavpils ekspreša reisus pagarina līdz Krāslavai; pārējiem reisiem pieskaņo autobusu kustības sarakstus

Direkcijas pārstāve Zane Plone informē - plānots, ka no 13. decembra tiks pagarināts vilciena reiss, kas Daugavpilī tiek uzsākts plkst.6.22 (Krāslavā – plkst.5.48), bet Rīgā – plkst. 16.19. Nokļūšanai no Krāslavas līdz Rīgai tiks ieviesta vienotā biļete. To varēs iegādāties Pasažieru vilciena biļešu kasēs, vilcienā vai autobusā. Tā būs derīga braucienam autobusā no Krāslavas autoostas līdz stacijai, tālāk pārsēžoties vilcienā un turpinot ceļu līdz Rīgai, kā arī otrādi – braucienam vilcienā, tālāk pārsēžoties autobusā, kas ved līdz Krāslavas autoostai. Tādējādi pasažieri varēs iegādāties vienu biļeti, kas turklāt, braucot no Krāslavas līdz Rīgai, ļaus ieekonomēt 1,35 eiro.

Vilciena kursēšanas laiks no Rīgas līdz Krāslavas stacijai būs 3 stundas un 12 minūtes vienā virzienā un 3 stundas un 18 minūtes – otrā, savukārt autobuss šajā maršrutā Rīga–Krāslava brauc 4 stundas 15 minūtes. Tādējādi šīs izmaiņas, ņemot vērā autobusa kursēšana laiku no Krāslavas autoostas līdz stacijai, tai skaitā pārsēšanās laiku, ļaus pasažieriem izbraukt vēlāk nekā šobrīd un galapunktā nokļūt attiecīgi par 50 un 59 minūtēm ātrāk nekā ar autobusu, norāda Plone.

Lai iedzīvotāji no Krāslavas līdz Rīgai un otrādi varētu nokļūt arī citā laikā, plānots, ka arī pārējiem vilciena maršruta Rīga–Daugavpils reisiem tiks pieskaņoti autobusu reisi. To galvenā funkcija būs nogādāt pasažierus no Krāslavas līdz vilcienam Daugavpilī, kā arī otrādi – nogādāt Krāslavā pasažierus, kuri atbraukuši no Rīgas līdz Daugavpilij ar vilcienu.

Plānots, ka arī šajā savienojumā varēs iegādāties vienoto biļeti, kas kopsummā būs lētāka nekā šā brīža autobusa biļete. Tehnisku iemeslu dēļ sākotnēji vienotā biļete būs pieejama tikai tiem pasažieriem, kuri brauks no Krāslavas līdz Rīgai, bet to nevarēs iegādāties pasažieri, kuri iekāps autobusā nākamajās pieturās. Tāpat, braucot arī no Rīgas, vienoto biļeti varēs nopirkt līdz Krāslavai, bet nevarēs līdz pieturām, kas izvietotas posmā no Daugavpils līdz Krāslavai.