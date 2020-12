Eiroparlamentāriete Sandra Kalniete. (Foto: Publicitātes foto)

Sandra Kalniete: apkarojot dezinformāciju, ES likumdošanā jārespektē nelielo valodu intereses

Politika Karlīna Timofejeva

“Faktu un informācijas avotu pārbaudei ir būtiska loma cīņā pret dezinformāciju. Vienlaikus digitālajās platformās dominē globālā tirgus tendences un līdz ar to viltus ziņas daudz aktīvāk tiek apkarotas angļu, franču un citās pasaules lielākajās valodās, turpretī simtiem citās nelielās valodās, arī latviešu valodā, publicētu dezinformācijas un viltus ziņu dzēšana prasa ļoti ilgu laiku, radot paliekošu draudu informatīvajā telpā. Šo par nozīmīgu problēmu atzīst eksperti no "STRATCOM" un "Re:Baltica", tādēļ viens no maniem priekšlikumiem Eiropas Parlamenta ziņojumā par dezinformācijas apkarošanu būs panākt, ka likumdošanā tiek respektētas nelielo valodu intereses,” norāda Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete.