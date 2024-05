Vitālijam Gavrilovam banka atņem lepno villu Jūrmalā

Paši Gavrilovi nu pārcēlušies no Jūrmalas uz Rīgu, kur arī ģimenei ir namīpašums. Vitālijs teic, ka māja esot stāvgrūdām pilna ar mēbelēm un sadzīves lietām, kas pārvestas no Jūrmalas. Šis tas jau izpārdots, bet daudz kam no kādreizējās iedzīves vēl jāmeklē pircēji. “Jūrmalas pietrūkst, protams. Ir skumji, ir žēl, jo tajā mājā, ko no sirds iekārtojām, bijām pavadījuši daudzus, daudzus gadus, kas saistās ar siltām ģimenes atmiņām,” nopūšas Gavrilova kungs. Viņš atzīst, ka nelāgajā situācijā ar sievu abi viens otram ir lielākais atbalsts. Viņš stāsta, ka tagad ar kundzi dzīvo Rīgā, bet tāpat regulāri dodas uz Jūrmalu, jo ar kreditoru ir vienošanās, ka līdz īpašuma pārdošanai jaunam saimniekam Gavriloviem ir jāuztur un jākopj plašā piemājas teritorija. “Pieskatīšana, pļaušana un tamlīdzīgas lietas, tas viss ir uz mums. Neslēpšu, protams, ir grūti tur būt, kur kādreiz dzīvots un no kurienes bija jāaiziet...” saka Vitālijs.