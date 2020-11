Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā izveidota speciāla nodaļa Covid-19 pacientiem

Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca sniedz neatliekamos psihiatriskos stacionāros pakalpojumus pārsvarā Latgales reģiona iedzīvotājiem, taču pēdējā laikā arvien biežāk arī citiem Latvijas reģionu iedzīvotājiem.

Slimnīca ir izveidojusi "pagaidu" nodaļu visiem pacientiem, kuri tiek hospitalizēti slimnīcā. Iestājoties, visiem pacientiem tiek paņemtas Covid-19 analīzes, jo daudzi pacienti ir vīrusa nēsātāji bez ārējiem slimības simptomiem. Pacienti līdz analīžu rezultātu saņemšanai atrodas "pagaidu" nodaļā atsevišķās palātās.

Ņemot vērā to, ka daudzi no Covid-19 inficētajiem ir ar bezsimptomu slimības gaitu, arī slimnīcai nav izdevies izvairīties no Covid-19 pozitīviem pacientiem, kuriem ir nepieciešama psihiatriskā stacionārā ārstēšana. Pacienti ar apstiprinātu Covid-19 vieglas gaitas infekciju, arī bez simptomiem, tiek pārvesti speciāli atvērtu "Covid-19 nodaļu" turpmākai terapijai. Ja pacientiem ir simptomi un nepieciešama specifiska pretvīrusu terapija, viņi tiek pārvesti uz Daugavpils reģionālās slimnīcas Infekciju nodaļu.

Ar apstiprinātu Covid-19 saslimšanu slimnīcā pašlaik ir vairāki pacienti, arī vairāki darbinieki ir saslimuši un atrodas karantīnā. Katru dienu slimnīcā tiek hospitalizēti 15-25 pacienti, bet gadā slimnīca sniedz stacionāro pakalpojumu ap 4000 pacientu.

Visi darbinieki, kuri piedalās Covid-19 pacientu ārstēšanā ir nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, apgalvoja iestādē. Viņi arī saņem 20% piemaksu, kā arī piemaksu par darbu ar psihiatriskā profila pacientiem un piemaksu par darba stāžu ārstniecībā.

Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca pašlaik strādā pilnā apjomā, sniedzot visu psihiatriskā profila palīdzības spektru.