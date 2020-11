Kalniete: cīņa pret vardarbību ģimenē nevar būt tikai pilsoniskās sabiedrības atbildība

25. novembri ANO pasludinājusi par dienu vardarbības izskaušanai pret sievietēm, šodien arī Eiropas Parlamentā notiks debates par Eiropas Padomes konvencijas ratifikāciju.



Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Eiropas Tautas partijas grupas viceprezidente: “Pirms gada Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju, prasot visām Eiropas Savienības dalībvalstīm nekavējoties ratificēt konvenciju, kuras mērķis ir apturēt vardarbību pret sievietēm. Latvijā gada laikā ratifikācijas procesu ir izdevies izkustināt no sastinguma un mēs gaidām visaptverošu Satversmes tiesas izvērtējumu par starptautiskā dokumenta atbilstību Latvijas pamatlikumam. Es patiesi ceru, ka Satversmes tiesas kvalificēts viedoklis būs pietiekams arguments, lai Latvijas Saeimas deputāti apliecinātu savu patieso gribu izskaust vardarbību ģimenēs un vardarbību pret sievietēm.”



Sandra Kalniete norāda, ka nevalstiskās organizācijas, kas ikdienā strādā ar vardarbības upuriem un palīdz sievietēm atgriezties normālā dzīvē, dara neatsveramu darbu un tas vienmēr būs klātesošs, vienlaikus cīņa pret vardarbību nevar palikt tikai uz pilsoniskās sabiedrības pleciem. “Centrs MARTA, kas ir vienīgā sieviešu tiesību aizstāvības organizācija Latvijā un ar vardarbības sekām saskaras ikdienā, secina, ka šajā vīrusa pandēmijas laikā vardarbība ne vien palielinās, bet arī ir vairāk nežēlības un seksuālās vardarbības, turklāt sabiedrībā vardarbība vairs nešķiet kaut kas ārkārtējs. Latvijas politiķi nedrīkst uz to pievērt acis vai iztēlot vardarbību par ģimenes iekšēju lietu – tā rīkojas vienīgi autoritārās valstīs,” uzsver ETP grupas viceprezidente.



Sandras Kalnietes ieskatā demokrātiskas un modernas sabiedrības brieduma pazīme ir spēja apzināties problēmu un to risināt. Viņa atgādina, ka Latvija ir Eiropas Savienības pilntiesīga dalībvalsts un mums būtu jādara viss iespējamais, lai šī Eiropas Padomes konvencija tiktu ratificēta un Latvija pievienotos visām tām valstīm, kas cīnās ar dokumentā identificētajām problēmām.

Foto: Publicitātes

Nevalstiskās organizācijas “VoteWatch Europe” reitingā Sandra Kalniete ierindota starp 100 ietekmīgākajiem Eiropas Parlamenta deputātiem. Viņa pārstāv partiju apvienību JAUNĀ VIENOTĪBA un, pildot doto mandātu darbam Eiropas Parlamentā, strādā Ārlietu un Starptautiskās tirdzniecības komitejās, Drošības un aizsardzības apakškomitejā, kā arī īpašajā komitejā par ārvalstu iejaukšanos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos, tai skaitā plaši izmantojot dezinformāciju.



Deputāte aktīvi darbojas Austrumu partnerības ietvaros, lai sekmētu demokrātiskos procesus tādās valstīs kā Ukraina, Moldova, Gruzija un citas. Eiropas Tautas partijas (ETP) grupa ir lielākā Eiropas Parlamentā kopš 1999.gada. Pašlaik labēji centriskajā politiskā grupā strādā 187 deputāti no visām ES dalībvalstīm. Vienīgais Latvijas politiskais spēks, kas pārstāvēts vadošajā Eiropas politiskajā saimē, ir partija VIENOTĪBA/partiju apvienība JAUNĀ VIENOTĪBA.

Raksts sadarbībā ar ETP grupu Eiropas Parlamentā