Saeima piekrīt celt akcīzes nodokli tabakas produktiem

Saeimas deputātu vairākums atbalstīja koalīcijas deputātu iesniegtos priekšlikumus, kas paredz nākamgad straujāk audzēt akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem, straujāko nodokļa kāpumu paredzot karsējamajai tabakai.

Izmaiņas paredz, ka no 2023.gada 1.janvāra nodokļa likme karsējamai tabakai būs 218 eiro par 1000 gramiem karsējamās tabakas, iepretim 75 eiro patlaban. Līdz tam minētais nodoklis karsējamai tabakai augs pakāpeniski - no 2021.gada 1.janvāra tas būs 160 eiro par 1000 gramiem tabakas, bet no 2022.gada 1.janvāra - 207 eiro par 1000 gramiem tabakas.

Akcīzes nodoklis cigāriem un cigarillām no 2023.gada 1.janvāra kāps līdz 126,7 eiro par 1000 minēto produktu vienībām, bet cigaretēm - līdz 104 eiro par 1000 produkta vienībām vai līdz 15% no maksimālās mazumtirdzniecības cenas. Akcīzes nodoklis cigaretēm līdz 2023.gadam augs pakāpeniski par aptuveni 5% gadā.

Papildu iekasētie līdzekļi paredzēti onkoloģijas nozares atbalstam. Karsējamās tabakas nodokļa likmes palielināšanas idejas autori skaidroja, ka šī būtu tā nozare, kurai ne tikai jau tagad trūkst līdzekļu, bet arī smēķētāji paši ir potenciālie onkoloģijas pacienti.

Opozīcijas deputāti asi kritizēja tik strauju akcīzes likmes pieaugumu karsējamai tabakai, uzsverot, ka tajā esot saskatāms noteikta uzņēmēja lobijs.

Opozīcijas deputāti arī piedāvāja straujāk celt nodokli cigaretēm, uzsverot, ka tās ir cilvēka un sabiedrības veselībai kaitīgākas. Šāds priekšlikums arī paredzēja mazāku nodokļa likmes pieaugumu karsējamai tabakai, paužot bažas, ka tik straujš nodokļa likmes pieaugums veicinās pārrobežu tirdzniecību starp valstīm, kur likme minētajai produkcijai ir zemāka.

Minētais likums ir daļa no nākamā gada budžeta projektu pavadošo likumprojektu paketes.