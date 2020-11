180 eiro dēļ vīrietis spiests nervozēt vairākas nedēļas

Gatis Jauns.lv pastāstīja, ka oktobrī viņam beidzies bezdarbnieka statuss un līdz ar to - arī bezdarbnieka pabalsts. Taču tā kā šajā laikā darbu nav izdevies atrast, vīrietis izmantojis iespēju pieteikties bezdarbnieka palīdzības pabalstam. Šo pabalstu ieviesa Covid-19 pandēmijas dēļ, lai palīdzētu bez darba palikušajiem.

Pieteikums iesniegts, izmantojot oficiālo portālu "latvija.lv". Pēc tam šajā pašā vietnē viņš saņēmis atbildi no VSAA, ka iesniegums ir saņemts, reģistrēts un nodots tālākai izpildei.

Gaida, gaida, bet nesagaida

Satraucies par savu finansiālo situāciju, Gatis ar bažām gaidījis VSAA atbildi, vai saņems šo pabalstu. Pēc vairākām nedēļām, kuru laikā atbilde nebija saņemta, viņš pats sazinājies ar VSAA. Tad noskaidrots, ka vīrietim gandrīz uzreiz pēc pieteikšanās piešķirts bezdarbnieka palīdzības pabalsts.

Varot nosūtīt ziņu tikai tad, ja pabalsts atteikts

"Kad vaicāju, kāpēc es pats netiku informēts par piešķirto pabalstu, VSAA darbiniece skaidroja, ka sistēmā tehniski neesot iespējams aizsūtīt pabalsta pieteicējam pozitīvu atbildi. Tikai tad, ja atbilde ir negatīva, proti, pabalsts netiek piešķirts, ir iespējams informēt pašu pieteicēju."

Kāpēc nevar piezvanīt?

"Kā tas ir iespējams, ka mūsdienās man nevar atsūtīt atbildi par pabalsta piešķiršanu? Pat, ja tas tehniski nav iespējams vietnē "latvija.lv", tad var taču man piezvanīt, atsūtīt īsziņu vai e-pasta vēstuli ar diviem vārdiem: "Pabalsts piešķirts."

Man nav saprotams, kāpēc VSAA var atsūtīt ziņu, ka pieteikums ir saņemts, bet pēc dažām dienām tādā pašā veidā nevar informēt, ka pabalsts ir piešķirts?

Dzīvo no 180 eiro

"Domāju, ka neesmu vienīgais, kuram šī pabalsta saņemšana Covid-19 apstākļos ir ļoti svarīga. Ierēdnim ar nodrošinātu darba vietu un normālu algu var likties, ka 180 eiro pabalsts ir smieklīgi mazs, bet, ticiet man, ir daudz cilvēku, kuriem šī summa ir ļoti svarīga!" vīrietis pauda neizpratni.

VSAA skaidro, kāpēc lēmumu nosūta tikai tad, ja pabalstu atsaka

VSAA preses sekretāre Iveta Daine pēc iepazīšanās ar šo situāciju Jauns.lv atgādināja, ka bezdarbnieka palīdzības pabalstus aģentūra sāka piešķirt pēc valdības lēmuma ārkārtējās situācijas laikā.

Lai pabalsti pēc iespējas ātrāk nonāktu pie saņēmējiem, VSAA izšķīrās, ka lēmumus sagatavos un nosūtīs klientiem tikai gadījumos, kad pabalsta piešķiršana atteikta.

"Visos gadījumos, kad pabalsta pieprasītājam pabalsts tika piešķirts, ievērojot to, ka bezdarbnieka palīdzības pabalsta apmērs 180 eiro ir noteikts normatīvajā aktā un ka par VSAA pieņemtā lēmuma izpildi pabalsta saņēmējs var pārliecināties, pārbaudot saņemtās naudas summas, VSAA lēmumu nosūtīšana neveica," Daine atzina un piebilda, ka šādu iespēju paredz arī Administratīvā procesa likums. Tajā norādīts, ka veids, kādā administratīvo aktu paziņo adresātam — rakstveidā, mutvārdos vai citādi — , neietekmē tā stāšanos spēkā.

Tā nav laba pārvaldība

VSAA pārstāve piekrita, ka šāda prakse nav atzīstam par labu pārvaldību, bet ārkārtējās situācijas apstākļos, būtiski pieaugot VSAA darba apjomam, prioritāri tika nodrošināts, lai cilvēki saņemtu viņiem pienākošos maksājumus.

Preses sekretāre rezumēja, ka jebkuru neskaidrību gadījumā klientiem bija iespēja vērsties VSAA un noskaidrot informāciju par pabalsta piešķiršanu telefoniski vai elektroniski.

Līdz šim VSAA bezdarbnieka palīdzības pabalstu izmaksājusi vairāk nekā 18 tūkstošiem cilvēku.

Kad piešķir bezdarbnieka palīdzības pabalstu?

Bezdarbnieka palīdzības pabalstu var pieprasīt, ja iepriekš piešķirtā bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods beidzas 2020.gada 12.martā vai vēlāk, bet ārkārtējās situācijas radīto apstākļu dēļ nav iespējams atgriezties darbā vai gūt ienākumus no saimnieciskās darbības un saglabājas bezdarbnieka statuss.

Bezdarbnieka palīdzības pabalstu piešķir no nākamās dienas, kad beidzas bezdarbnieka pabalsta izmaksa. To piešķir un izmaksā uz laiku ne ilgāku par 4 mēnešiem un ne ilgāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim. Pabalsta apmērs ir 180 eiro mēnesī, un to pārtrauc izmaksāt, ja zaudēts bezdarbnieka statuss.