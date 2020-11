"Ko es tādu izdarīju?" - Rīgas lielveikala autostāvvietā aculiecinieks pieķer strādnieku neparastās darbībās

Lielveikala tehniskais darbinieks mainot spuldzes, dažādus lampu pārpalikumus novietojis uz svešu automašīnu jumta, vēsta TV3 raidījums "Bez Tabu".

Kad pieķerts ar kameru notikuma vietā, strādnieks aši lampas novāc no automašīnas jumta, sakot: "Ko es tādu izdarīju?" Aculiecinieks Jānis par šādām izdarībām bija neizpratnē: "Kad gāju filmēt, šis pēc tam mani un manu sievu filmēja, kad viņa atnāca atpakaļ uz mašīnu. It kā es būtu kaut ko sliktu izdarījis. Viņš liek uz svešām mašīnām kaut kādas plastmasas gaismekļa daļas, kas var saskrāpēt svešu mašīnu. Pie tam atbild tikai krieviski un pēc tam rupji apsaukājās. Žēl, ka to neuzspēju nofilmēt."

"Šis video materiāls bija ļoti vērtīgs, jo tas mums lika izdarīt secinājumus. Mēs vērsāmies pie sadarbības partnera, kura norīkojumā šis darbinieks darbojās un viņam tika izteikts rājiens, jo mēs neatbalstam šādu rīcību.

Viņš mainīja spuldzes. Savu rīcību viņš pat īsti nepamatoja, jo viņš neredzēja, ka viņš būtu izdarījis kaut ko aizliegtu. Līdz ar to nācās viņam skaidrot, ka tādas darbības nedrīkst veikt," situāciju komentēja “Domina Shopping” tehniskais direktors Edgars Ēķis.

