Aktieri ar invaliditāti izstādē uz Siguldas galvenās skatuves iejūtas ikoniskos tēlos

Dīva, Policists, Dumpinieks, Karaliene... Katrs tēls uzrunā ar savu, piesātinātu vēstījumu. Kultūra rada ikonas, par kurām sapņojam un ar kurām attiecības veidojam mēs, sabiedrības locekļi. Ikonas stāsta par cilvēka pastāvēšanas mūžīgo cīņu starp cerībām un izmisumu, sapņiem un realitāti, ierobežojumiem un iespējām. Pateicoties “Glada Hudik” trupas darbam, cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem ir ieņēmuši savu vietu uz teātra skatuves un guvuši ievērojamus starptautiskus panākumus. Tādēļ arī kultūras centrā “Siguldas devons” izstāde būs skatāma tieši tur, kur tai pieklājas – uz “Radix” zāles lielās skatuves. Laikā, kad Covid-19 krīzes dēļ skatuves kļuvušas tukšas, tās iegūst spēju pārdzimt jaunā veidolā!

Zviedrijas Fotogrāfijas muzejs “Fotografiska” ir viens no lielākajiem un ietekmīgākajiem fotomuzejiem pasaulē. Muzejs allaž tiecas uzrunāt savus skatītājus ar sabiedriski aktuālām tēmām, kas liek aizdomāties un rosina uz patiesām pārmaiņām. Daudzveidība, demokrātija un visu cilvēku līdztiesība ir svarīgas vērtības, kas spilgti izpaužas arī šajā izstādē, ko veidojušas zviedru scenogrāfes un kostīmu mākslinieces Helēna Andersone un Linda Sandberga kopā ar fotogrāfi Emmu Svensoni. Fotoizstāde ir ceļš uz patiesu tādas sabiedrības daļas iekļaušanu, kuru ikdienā redzam tik reti un kura vēsturiski allaž ir palikusi neredzama.

Izstāde tiek realizēta izglītojoša projekta “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem” ietvaros – šī ir vēl viena “Glada Hudik” iniciatīva, no 2017. gada tajā piedalās arī organizācija “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns””. Projekts uzrunā pamatskolas skolēnus, diskutējot par atstumtību, mobingu, ANO konvenciju par bērna tiesībām, sniedzot arī iespēju tikties ar jauniešiem, kuru dzīves ritmu nosaka garīgās attīstības traucējumi un tādējādi veicinot izpratni par to, ka atšķirīgais sabiedrību bagātina un cik vajadzīgi viens otram esam.



Siguldā izstādes apmeklētājiem iespējams izšķirstīt arī grāmatu “Nekad nepārstājiet apskauties!”, kurā apkopotas “Glada Hudik” teātra aktieru atziņas – gan sirds siltuma, gan asprātību pilnas. Izstāde “Ikonas – izstāde par tiesībām būt!” kultūras centrā “Siguldas devons” (Pils ielā 10, Siguldā) apskatāma līdz 10. decembrim darba dienās atvērts no pulksten 10.00 līdz 19.00, bet sestdienās - no 11.00 līdz 15.00. Ieeja izstādē bez maksas.