"Pfizer" paziņo, ka Covid-19 vakcīna izpētē uzrādījusi 90% efektivitāti

ASV farmācijas kompānija "Pfizer" un tās vācu partneris "BioNTech SE" ir pirmie zāļu ražotāji, kas publicēja datus par apjomīgu koronavīrusa vakcīnas klīnisko izpēti. Uzņēmumi pavēstījuši, ka līdz šim nekādu nopietnu bažas raisošu faktu par vakcīnas drošumu nav izdevies atrast, tāpēc cer, ka ASV jau drīz dos zaļo gaismu vakcīnas ārkārtas lietošanas uzsākšanai.

Ja šāda atļauja tiks dota, tad sākotnējais devu skaits būs ierobežots, un aizvien ir daudz neskaidrību, piemēram, cik ilga ir vakcīnas iedarbība. Tomēr šīs ziņas dod cerību, ka arī citu ražotāju vakcīnas, pie kurām šobrīd tiek drudžaini strādāts, var būt efektīvas.

"Šodien ir liela diena zinātnei un cilvēcei," paziņoja "Pfizer" vadītājs Alberts Burla.

"Mēs tuvojamies kritiskajam pagrieziena punktam mūsu vakcīnas izstrādes programmā laikā, kad pasaulei tā ir visvairāk vajadzīga, jo infekcijas izplatība sasniedz jaunus rekordus, slimnīcas ir tuvu pacientu pārpildei, bet ekonomikas cīnās," viņš pauda.

"Pfizer" cer saņemt ASV atbildīgo institūciju atļauju vakcīnas ārkārtas lietošanai cilvēkiem vecuma grupā no 16 līdz 85 gadiem. Lai to saņemtu, būs nepieciešami divu mēnešu dati par pusi no 44 000 klīnisko izmēģinājumu dalībniekiem. Šie dati varētu tikt apkopoti mēneša beigās.

Saprotams, ka uz šo ziņu reaģēja arī birža - gan "Pfizer", gan "BioNTech’s U.S." akciju cenas piedzīvoja strauju kāpumu.

Kāpušas arī citu zāļu ražotāju, kas strādā pie vakcīnas, akciju cenas. Tās pieauga gan "AstraZeneca", gan "Johnson&Johnson". Kā zināms, Latvijas Nacionālais veselības dienests tieši ar šiem vakcīnas izstrādātājiem ir sācis sarunas par tās piegādi.

"Pfizer" un "BioNTech" ir 1,95 miljardu ASV dolāru līgums ar ASV valdību par 100 miljonu vakcīnu vienību piegādi šogad. Tāpat ir sāktas sarunas ar Eiropas Savienības valstu valdībām, Lielbritāniju, Kanādu un Japānu, raksta "Reuters".

Lai taupītu laiku, uzņēmumi jau bija uzsākuši šīs vakcīnas ražošanu, vēl nezinot, vai tās ir efektīvas. Līdz ar to farmācijas uzņēmumu pārstāvji lēš, ka šogad izdosies saražot 50 miljonus devu, ar ko būšot gana, lai pasargātu 25 miljonus cilvēku. Savukārt nākamgad "Pfizer" ir padomā saražot 1,3 miljardus devu.