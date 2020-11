Kandavnieki Meta un Leons Krautmaņi nosvinējuši 70. kāzu jubileju. Katrs piektais novada iedzīvotājs ir viņu rads

Krautmaņu mazbērni izrēķinājuši, ka no apmēram 8000 Kandavas novada iedzīvotājiem vairāk nekā 1600 ir cienījamā pāra tuvāki vai tā tālāki radi. Kandavas novada pašvaldība savā mājas lapā informē:

Meta un Leons Krautmaņi jaunībā, kad vēl pat nenojauta, ka katrs piektais Kandavas novada iedzīvotājs pēc vairākiem gadu desmitiem būs ierakstāms viņu dzimtas kokā. (Foto: kandava.lv)

“28.oktobrī Briljanta kāzas jeb 70 gadus laulībā tuvinieku pulkā nosvinēja kandavnieki Meta un Leons Krautmaņi. Liels gods un lepnums bija viesoties pie kāzu gaviļniekiem. Briljanta kāzas Kandavas novadā ir ilgi nebijis notikums! Tik garš un visdažādāko notikumu pārpilns bijis Krautmaņu pāra kopā pavadītais mūžs!

Sirmgalvji lepojas, ka viņu laulība reģistrēta pat divas reizes. Sākotnēji Līgas ciema padomē, diviem vien klātesot, bet pēcāk arī Kandavas evaņģēliski luteriskajā draudzē vēlreiz skanējuši “jā” vārdi un saņemta svētība laulībai.

Abi gaviļnieki jau pārkāpuši 90 gadu slieksni, Metai - 92, bet Leonam - 96 gadi, bet dzirkstoša enerģija un prieks staroja no viņiem, daloties ar interesantu atmiņu stāstījumu par to kā iepazinušies un Rūmenes muižā uz ballēm gājuši. Par to, kā Leons reiz Metai atzinies, ka gribot būt ar viņu kopā uz mūžu. Acis un smiekli dzirkstīja tieši tāpat kā toreiz, pirms 70 gadiem, kad līgavai bija 22 un līgavainim maķenīt vairāk. Kupla, jo kupla ir Krautmaņu saime, jo kādā skolas pētījumā mazbērni aprēķinājuši, ka Krautmaņi un viņu radinieki veido 21% no visiem Kandavas novada iedzīvotājiem! Gluži kā spēcīgs ozols Abavas senlejā, kuplo Krautmaņu dzimta”.