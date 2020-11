Luterāņu draudzes bufetes galds beidzas ar divu cilvēku nāvi: ar Covid-19 saslimuši ticīgie un arī mācītāji

Latvijas Baznīcu vadītāji izplatījuši paziņojumus, kuros aicina strikti ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus, bet dievnamu durvis pagaidām netiek slēgtas un ticīgie tiek aicināti uz dievkalpojumiem. Dievnamos vēl nav ieviesti tik stingri ierobežojumi kā pandēmijas sākumā – Lieldienās. Un tas diemžēl novedis arī pie cilvēku nāves.

Kafijas sadraudzība pēc dievkalpojuma bija nāvējoša

Slimību kontroles un profilakses centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs oktobra vidū paziņoja, ka vienā izglītības iestādē izveidojās sākotnējais perēklis ar 16 Covid-19 gadījumiem, inficēšanās tika konstatēta arī pedagogiem. No šī sākotnējā perēkļa Covid-19 izplatījās tālāk vismaz piecos virzienos - korī, sporta klubā, ģimenēs un divās baznīcas draudzēs, kur tika inficēti kopumā desmit cilvēki, no kuriem tālāk inficējās 15 personas pirmsskolas izglītības iestādē, deviņi ģimenes locekļi, kā arī trīs personas ārstniecības iestādē un vēl trīs personas kādā citā iestādē. Beigu beigās infekcija no viena cilvēka, pie noteiktiem apstākļiem un sociālās distancēšanās neievērošanas, noveda pie 109 cilvēku inficēšanās. Diviem pacientiem tas beidzās ar nāvi.

Covid-19 izplatības ķēde caur luterāņu draudzes “kafijas galdiem”, kas noveda pie divu cilvēku nāves. (Foto: SPKC)

LELB arhibīskaps Jānis Vanags baznīcas mēnešrakstā “Svētdienas Rīts” atklāja, ka šai gadījumā smagākās sekas radīja mielošanās pie kafijas galda pēc dievkalpojuma: “Cilvēki saslimst un nomirst. Saslimst draudžu locekļi un mācītāji. Cilvēki inficējas arī baznīcā dievkalpojumā. Diemžēl pēdējais tāds gadījums ir bijis tieši mūsu draudzēs. Vairs nevaram apgalvot, ka baznīcas nav infekcijas izplatības vietas. (..)

Ir ziņas, ka infekcijas izplatīšanas ziņā viens no riskantākajiem ir bufetes jeb zviedru galds. Kā noskaidroju, tieši sadraudzība pēc dievkalpojuma esot ļāvusi inficēšanās ķēdēm turpināties caur mūsu draudzēm, kā rezultātā nomira divi cilvēki. Tādēļ sērgas laikā kopīgs galds pēc dievkalpojuma ir atceļams”.

Mācītājs nokļūst slimnīcā, baznīcēnus aizsūtot karantīnā

Covid-19 pandēmija skārusi vienu no krāšņākajām Rīgas pareizticīgajām baznīcām – Aleksandra Ņevska dievnamu Rīgas centrā, Brīvības ielā. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Covid-19 skāris arī Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcu pašā Rīgas centrā – Brīvības ielā, kur ar koronavīrusu saslimis draudzes mācītājs, protoierejs Sergejs Nazarovs. Par to vēstīts arī baznīcas mājaslapā, kurā vēstīts, ka tagad draudze lūdzas par pandēmijas atkāpšanos un sava mācītāja ātrāku izveseļošanos. Tā, kā bija izplatījušās baumas, ka tēvs Sergejs nokļuvis slimnīcas reanimācijas nodaļā, viņš “Facebook” ierakstījis:

“Sakarā ar nepareizi interpretēto informāciju, ka esmu reanimācijā, vēlos sniegt skaidrojumu. Jā, man ir Covid-19, un es ārstējos slimnīcā, bet ne reanimācijā. Man ir skaidri izteikti veselības uzlabojumi. Vēlos sirsnīgi pateikties visiem, kas par mani lūdz un sniedz atbalstu - visiem priesteriem, visu draudžu, kur esmu kalpojis, locekļiem, savai ģimenei. Gribu pateikt īpašus pateicības vārdus ārstiem un medicīnas personālam: viņi patiešām veic “kalpošanas varoņdarbu””.

Tāpat baznīcā atklātas mācītāja kontktpersonas, kura tika aizsūtītas karantīnā, starp tiem arī draudzes koristi.

Tikmēr Latvijas lielāko Baznīcu vadītāji gan garīdzniekus, gan draudžu locekļus visus aicina ievērot epidemioloģiskās prasības, lielos pulkos nepulcēties baznīcā, pēc iespējas vairāk lūgties mājās, atceltas svētdienas skolu nodarbības un citi draudžu pasākumi.

Saistītās ziņas Plāno noteikt ierobežojumus baznīcu piepildījumam Covid-19 laikā Pareizticīgo baznīcas Metropolīts aicina lūgties par Latvijas pasargāšanu no Covid-19 Ziedojumi ir apsīkuši: katoļu arhibīskaps aicina krīzes laikā atbalstīt baznīcu

Latvijas pareizticīgās Baznīcas metropolīts Aleksandrs: “No sirds lūdzoties Tam Kungam, atcerēsimies: “Dievs radīja ārstu” (Sīraha gudrības grāmata, 38:12). Tādēļ, parādoties pirmajiem saslimšanas simptomiem, nepieciešams vērsties arī pie ārsta”.

LELB arhibīskaps Jānis Vanags: “Vispirms, lūdzu, atceraties, ka Covid-19 apdraudējums ir reāls”.