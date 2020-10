Divu dēlu tēvs: Attālinātās mācības nav piemērotas visiem

Nepieciešama aktīva vecāku iesaiste

Sākotnēji abi dēli mācījās vienā skolā. Pavasarī, sākoties pandēmijai, abi uzsāka attālinātās mācības, kas iezīmēja diezgan atšķirīgu ainu – ja vecākais dēls lieliski pats tika ar visu galā, tad jaunākajam bija nepieciešama aktīva vecāku iesaiste.

Izvēle par labu tālmācībai

Vecākais dēls parādīja, ka var pats organizēt savas mācības un plānot tam atvēlēto laiku bez citu iesaistes, tāpēc pieņēmām lēmumu par pāriešanu tālmācībā. Šāda doma bija jau sen, jo viņam bija grūti koncentrēties mācībām klasē, kurā vienkopus ir 30 skolēni. Ilgstoši nevarējām pieņemt lēmumu, bet pandēmija viesa savas korekcijas, turklāt bija jāsāk mācības 10. klasē, kad jāizdara izvēle, ko darīt tālāk? Pētījām dažādus piedāvājumus, arī iespējas mācīties koledžā, tomēr lēmām par labu Rīgas Tālmācības vidusskolai. Tagad, kad daļa skolēnu atkal atgriezušies pie attālinātajām apmācībām, mūsu vecākajam dēlam nekas nav mainījies un viņš turpina šogad uzsākto mācību ritmu.

Rezultāti ir pozitīvi

Patiesībā, pretēji visiem kādreizējiem aizspriedumiem, esmu pozitīvi pārsteigts. Dēls, atbilstoši savam dienas plānojumam, lielākoties mācās tieši vakaros un rezultāti ir pozitīvi. Pirmais mācību posms, lai arī neilgs, parāda ļoti labus rezultātus – atzīmes, uz kādām mēs pat necerējām. Ieskaitēs, kurās iepriekš bija ierasts saņemt 5 vai 6 balles, šobrīd tiek saņemtas arī 9 balles.

Jāveicina bērnu patstāvīgā mācīšanās

Domājam par piemērotāko risinājumu arī jaunākajam dēlam, kurš šobrīd mācās attālināti. Viņš nav no tiem bērniem, kuriem patīk mācīties, tāpēc attālināto mācību laikā nepieciešama lielāka kontrole no vecākiem, kas atkal skolēnam nav īsti pa prātam. 7. klase tomēr ir vecums, kad vecāku kontrole šķiet kaitinoša. No vienas puses, šķiet, ka šādā vecumā vēl ir par agru uzsākt mācības tālmācībā, tomēr redzam, ka daudzu paziņu ģimenēs tā dara.

Neraugoties uz to, vai izvēle tiek izdarīta par labu tālmācībai vai arī turpinās epidemioloģiskie ierobežojumi un liela daļa bērnu mācās attālināti, skaidrs ir viens – ir jāveicina bērnu patstāvīgā mācīšanās un jāattīsta mērķtiecība. Protams, šobrīd pedagogi rāda un skaidro, kā mācīties attālināti, tomēr, no vecāku perspektīvas raugoties, tas vienalga nav tik kvalitatīvi kā mācības klātienē vai tālmācības vidē.

Papildus sports un komunikācija

Vēl viena lieta, kam noteikti jāpievērš uzmanība, ir komunikācija ar vienaudžiem un sporta nodarbības, kas, mācoties patstāvīgi, var izpalikt. Mūsu gadījumā jāsaka, ka dēlam ir draugi draudzē, kuru apmeklējam, turklāt mūsdienu tehnoloģijas ļauj aktīvi sazināties ar klases biedriem arī čatojot. Dēls komunicē arī ar dažiem klases biedriem no iepriekšējās skolas. Papildus tam vairākas piedomājam arī par fiziskajām aktivitātēm – regulāri ejam skriet un plānojam apmeklēt arī sporta zāli.