Divus Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātus atzīst par īpaši piemērotiem

Par Lībiņu-Egneri un Nikuļcevu doti atzinumi bez piebildēm.

Tieslietu padome sniedza viedokli par kandidātiem, balstoties uz četriem kritērijiem. Pirmkārt, profesionālā autoritāte un sasniegumi profesionālajā jomā, otrkārt, pienesums tiesību sistēmas attīstībā, treškārt, profesionālā un personiskā reputācija pieejamo ziņu ietvarā un, ceturtkārt, redzējums par ST vietu un lomu valstī.

Saeimas frakcijas un deputāti Satversmes tiesas tiesneša amatam izvirzījuši piecus kandidātus - Ringoldu Balodi, Inesi Druvieti, Lībiņu-Egneri, Nikuļcevu un Gunāru Kūtri (ZZS).

Atzinumā par Kūtri un Balodi piebilsts, ka kandidātiem iztrūkst plašāks mūsdienīgs redzējums par ST tiesas vietu valsts sistēmā.

Savukārt Druvietei Tieslietu padomes ieskatā iztrūkst profesionālā autoritāte, praktiskā pieredze un plašāks redzējums par konstitucionāliem jautājumiem.

Likums "Par tiesu varu" paredz, ka Tieslietu padome uzklausa ST tiesneša amata kandidātus un sniedz Saeimai viedokli par viņiem. Gala lēmumu par to, kurš no kandidātiem kļūs par ST tiesnesi, pieņems Saeima.

Kā vēstīts, Saeimas Juridiskā komisija otrdien plāno uzklausīt ST tiesneša amata kandidātus.

ST tiesnesis jāapstiprina, jo līdzšinējā tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele ir iecelta Eiropas Savienības Tiesas tiesneša amatā.

"Jaunās Vienotība" Saeimas frakcija ST tiesneša amatam izvirzījusi kolēģi, 13.Saeimas priekšsēdētāja biedri Lībiņu-Egneri. Viņai ir ilggadīga akadēmiskā pieredze tiesību zinātnē, kur iegūts arī doktora grāds, viņa ir strādājusi advokatūrā, gūta pieredze Valsts prezidenta komandā, jo īpaši Konstitucionālo tiesību komisijā. Tāpat Saeimā veikts praktiskais darbs likumdošanā.

"Attīstībai/Par!" Saeimas frakcijas deputāti ST tiesneša amatam ir izvirzījusi advokātes, tiesību zinātņu doktores Nikuļcevas kandidatūru. Nikuļceva kā advokāte ST ir pārstāvējusi vairāk nekā 30 iesniedzējus, un desmit gadījumos tiesa ir pilnībā vai daļēji atzinusi apstrīdētās tiesību normas par neatbilstošām Satversmei.

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (NA) nolēmusi šim pieteikusi juristu un bijušo Saeimas deputātu Balodi. Viņš bija deputāts 12.Saeimā, kur tika ievēlēts no partijas "No sirds Latvijai", taču no šīs partijas frakcijas izstājās, vēlāk kļūstot par NA biedru. Balodis ir tiesību zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors.

"KPV LV" Saeimas frakcija ST tiesneša amatam izvirzījusi tiesību zinātņu doktores, Eiropas un starptautisko tiesību speciālistes, Rīgas Juridiskās augstskolas bijušās docentes Druvietes kandidatūru.

Savukārt opozīcijā esošās Zaļo un zemnieku savienības Saeimas frakcijas deputāti ST tiesneša amatam izvirzījuši Kūtra kandidatūru, kurš konstitucionālajā tiesā iepriekš strādājis desmit gadus, tai skaitā septiņus gadus bijis ST priekšsēdētājs.