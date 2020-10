Tiesās vīrieti, kurš pie kafejnīcas nolaupīja sievieti, ar jahtu ieveda Rīgas jūras līcī un izvaroja

Prokuratūras pārstāve Aiga Eiduka informē, ka saskaņā ar celto apsūdzību apsūdzētais vīrietis, dusmu vadīts par to, ka sieviete vēlējās izbeigt attiecības ar viņu, ilgstoši viņu izsekoja un sūtīja nevēlamas ziņas. Kā arī 2018.gada septembra dienā apsūdzētais gaidīja viņu iznākam no kādas kafejnīcas Rīgā. Brīdī, kad sieviete tikko bija izgājusi no kafejnīcas, vīrietis, pielietojot fizisku spēku, iesēdināja viņu savā automašīnā un aizveda līdz jahtklubam, kur tālāk iesēdināja sievieti jahtā.

Apsūdzētais vīrietis piesēja sievietes rokas pie stieņa, liedzot viņai brīvi pārvietoties un iespēju atstāt jahtu. Brīdī, kad jahta atradās Rīgas jūras līcī, vīrietis viņai atraisīja rokas un iegrūda ūdenī. Kad sieviete mēģināja uzkāpt atpakaļ uz jahtas, vīrietis to neļāva un lika sievietei apsolīt, ka turpinās tikties reizi nedēļā vēl vienu gadu, lai stātos dzimumattiecībās ar viņu, pretējā gadījumā viņš atstās sievieti ūdenī.

Saņemot apsolījumu no sievietes, apsūdzētais atļāva viņai uzkāpt uz jahtas, pēc kā veica dzimumaktu ar sievieti.

Prokurors apsūdzēto saucis pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 153.panta pirmās daļas, 152.panta otrās daļas, 159.panta pirmās daļas, 175.panta pirmās daļas, 175.panta trešās daļas un Krimināllikuma 1321.panta.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.