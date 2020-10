A/S "Rita" piedāvā Latvijā ražotas daudzreiz lietojamas sejas maskas, kas 2 stundu laikā iznīcina 96% A grupas vīrusu

Masku materiāls ir pārbaudīts Lielbritānijā atbilstoši ISO 18184:2019 standartam; pretvīrusu tekstila veiktspēja un rezultāti pierāda, ka maskas 2 stundu laikā iznīcina 96% A grupas vīrusu.

Foto: Publicitātes

"Mums kā tekstila nozares profesionāļiem tas šķita loģisks solis – sākt ražot maskas, jo mūsu rīcībā ir visi tam nepieciešamie instrumenti. Kopš pandēmijas sākuma mūsu antibakteriālās maskas ieguvušas lielu popularitāti arī Somijā, Vācijā un ASV, kur tirgojam lielāko daļu saražotā. Un tagad, kad masku lietošana sabiedriskajā transportā ir obligāta, uzskatām, ka šis ir labākais risinājums, jo vienu masku var lietot vairākkārt. Masku auduma apstrādē izmantojam vācu kompānijas “Rudolf GmbH” tehnoloģija “Silverplus”, kas padara maskas ilgtspējīgas, jo atkārtoti lietojamas līdz pat 50 mazgāšanas reizēm, kas, mūsuprāt, ir šī produkta galvenā pievienotā vērtība," norāda A/S "Rita" valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Sazonovs.



A/S "Rita", kas ir viens no vadošajiem Baltijas tekstilrūpniecības uzņēmumiem, sadarbībā ar vācu uzņēmumu "Rudolf GmbH", ražo arī ar īpašu sudraba jonu tehnoloģiju Silverplus apstrādātas antibakteriālas sejas maskas, kas pieejamas divos izmēros un ir atkārtojami lietojamas līdz pat 50 reizēm, nezaudējo savas īpašības. Maskas guvušas lielu atsaucību, pateicoties savam ergonimiskajam dizainam. Antibakteriālās maskas pieejamas interneta vietnē mask.lv, kā arī veikalā Rīgā, Mazajā Kuldīgas ielā 4a.

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar A/S "Rita"