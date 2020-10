Igaunis pārzāģē riteņu bloķētāju un cenšas aizmukt

48 gadus vecs Igaunijas pilsonis bija izlēmis aizbēgt no soda par neapmaksātu stāvvietu. Viņš bija pārzāģējis riteņu bloķētāju, ieliecis to mašīnā un devies prom no Rīgas.

Tā kā bloķētājs ir aprīkots ar GPS, tad policistiem bijis viegli izsekot igauņa ceļu. Jau pavisam drīz likumsargiem izdevies igauni notvert.

Viņš stāstījis, ka atradis riteņu bloķētāju blakus savai automašīnai un ielicis to bagāžniekā, lai nepiesārņotu ielu.

Automašīnu šoferi vismaz reizi mēnesī cenšas patvaļīgi atbrīvoties no riteņu bloķētāja, bet to legāli var izdarīt tikai vienā veidā – nomaksājot naudas sodu, informē "Rīgas Satiksme".

Katrs šāds gadījums rada liekus izdevumus ”Rīgas satiksmei”. Pārstāve stāsta, ka aplēst riteņu bloķētāja izmaksas ir sarežģīti, bet tie noteikti zaudējumi vairāku simtu eiro apmērā.

Valsts policija par ierīces sabojāšanu un mēģinājumu to nozagt ir uzsākusi resorisko pārbaudi, kuras laikā tiks noskaidrots, kāds būtu igaunim atbilstošākais sods par paveikto skādi.

Vairāk skatieties augstāk pievienotajā sižetā.