Ar lielu pasažieru atsaucību noslēgusies kampaņa “Biļete JĀ-ŅEM”

Kopumā loterijai tika iesniegtas 22 627 reģionālo maršrutu autobusu un vilcienu biļetes. Starp tām izlozētas trīs, nosakot naudas balvu piešķirt Laurai Kristiānai Eigimai, Jānim Šimetavam, Agnesei Kolgānovai.

“Liels prieks par pasažieru lielo atsaucību. Tāpat prieks, ka, pateicoties loterijai, iedzīvotāji pievērsa lielāku uzmanību tam, kas norādīts biļetē. Biežākie piemēri saistīti ar to, ka pasažieriem, kuri samaksājuši pilnu summu par biļeti, tikusi izsniegta biļete ar braukšanas maksas atvieglojumiem, kādus ir tiesīgas saņemt daudzbērnu ģimenes. Pasažieri atzina, ka tad, ja nebūtu loterijas, biļetē norādītajai informācijai, visticamāk, uzmanību nebūtu pievērsuši.

Izvērtējot Biļešu loterijas pozitīvos rezultātus, domājam, ka nākotnē to noteikti organizēsim vēlreiz,” uzsver Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Autotransporta direkcija organizēja kampaņu “Biļete JĀ-ŅEM” ar mērķi veicināt pasažieru līdzatbildību, paņemot braukšanas biļeti un pārbaudot tajā norādīto informāciju. Lai arī šogad biļešu tirdzniecības pārkāpumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir samazinājies, kontrolieri joprojām saskaras ar gadījumiem, kad autobusa vadītājs nav izsniedzis pasažierim biļeti, pasažieris nav iegādājies biļeti un mēģinājis braukt „pa zaķi” vai biļetē norādītā informācija nav korekta, piemēram, biļetē norādītā pietura nesakrīt ar to, ko pasažieris biļetes iegādes brīdī nosaucis.

Nepaņemot biļeti, reisu skaits maršrutā var tikt samazināts, jo statistiku par katra reisa pieprasījumu veido tieši izsniegto biļešu skaits. Turklāt pasažierim, kurš brauc bez biļetes, var tikt piemērots naudas sods 20 eiro apmērā vai viņš var tikt izsēdināts no transportlīdzekļa.

Kampaņas ietvaros atsevišķos maršrutos, kuros biežāk tiek konstatēti biļešu tirdzniecības pārkāpumi, tika izvietotas vides reklāmas ar aicinājumu paņemt biļeti un reģistrēt to dalībai loterijā, kā arī ar kampaņas simboliku tika aplīmēti vairāki autobusi, kas kursē starppilsētu maršrutos, ik dienu izbraucot cauri daudzām apdzīvotām vietām visā Latvijā. Tāpat kampaņas “Biļete JĀ-ŅEM” ietvaros pasažierus izklaidēja atraktīvie kontrolieri – kampaņas vēstneši – brāļi Jānis un Juris Kozlovski no improvizācijas teātra “Spiediens”, kuri akcentēja to, cik liela nozīme turpmākai maršruta pastāvēšanai ir izsniegtajām biļetēm.