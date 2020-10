Autovadītājs nāvējoši nobrauc 23 gadus vecu sievieti un aizbrauc prom; policija meklē aculieciniekus

Policija portālam Jauns.lv norādīja, ka 2.oktobrī ap pulksten deviņiem vakarā Vecumnieku novadā līdz šim nenoskaidrots autovadītājs uzbrauca sievietei, kura ceļu satiksmes negadījuma vietā gāja bojā. "Iespējams, notikušajam bija aculiecinieki, kuri aicināti sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju, zvanot pa tālruņa numuru 26156961 vai 110," aicina likumsargi.

Jāatgādina, ka Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Bauskas iecirknī piektdienas vakarā ap plkst.21 tika saņemta informācija no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, ka Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā uz ceļa Ķekava - Skaistkalne pie šobrīd nenoskaidrotiem apstākļiem kāds autovadītājs ir uzbraucis 1997.gadā dzimušai sievietei, kura no gūtajām traumās ir mirusi notikuma vietā. Transportlīdzekļa vadītājs, par to neinformējot policiju likumā noteiktā kārtībā, pēc sadursmes aizbraucis no notikuma vietas.

Policija par notikušo ir uzsākusi kriminālprocesus pēc 260. panta otrās daļas par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tā izraisījusi cilvēka nāvi, un 2621. panta otrās daļas par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma, pārkāpjot noteikto kārtību, ja to izdarījis transportlīdzekļa vadītājs, kas izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, kura rezultātā iestājusies cilvēka nāve.

"Valsts policija aicina atsaukties minētā ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kuri var sniegt jebkādu izmeklēšanai noderīgu informāciju, zvanot pa tālruņa numuru 26156961 vai 110," aicina likumsargi.